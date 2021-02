Weerplaza-weerman waarschuwt: in delen van Brabant kan het zeven uur lang gaan ijzelen

Een man op de fiets door de sneeuw in Breda. (Foto: Toby de Kort/De Kort Media) vergroot

Er staat ons heel wat te wachten, komend weekend. Niet alleen sneeuw, maar ook ijzel. Zaterdagavond laat, rond middernacht, begint het met ijzelen en dit kan op sommige plaatsen zelfs zeven uur aanhouden. "Het kan het echt even flink glad worden." Alfred Snoek van Weerplaza vertelt wat we kunnen verwachten van tijd tot tijd.

Zaterdag 15.00 uur

"Nu is het beeld dat het tot halverwege de zaterdagmiddag meestal droog zal zijn en dat de temperatuur dan nog ruim boven nul ligt. Zo'n 4 tot 6 graden. Dan is er niets aan de hand, dus kan iedereen doen wat 'ie wil. Vanaf een uur of drie lijkt het op de meeste plaatsen te gaan regenen, omdat het qua temperatuur dan nog relatief warm is."

18.00 uur

"Vanaf zes of zeven uur zaterdagavond begint de temperatuur te dalen. Dan zal in het noorden van Brabant de neerslag voorzichtig overgaan in wat natte sneeuw of sneeuw en vervolgens gaat het waarschijnlijk heel snel."

Maar het lijkt er volgens Snoek op dat de neerslag in een deel van Brabant niet wil transformeren naar sneeuw, ondanks dat de luchttemperatuur tot onder het vriespunt daalt. "Dan wordt het dus ijzel."

Zwabberen

De weerman van Weerplaza houdt er rekening mee dat de sneeuw met name in de noordelijke helft van Brabant zal vallen en dat het zuiden van de provincie het meeste risico loopt op ijzel. Hij wijst dan op het gebied rond Eindhoven en Helmond en de zuidelijke punt richting de Peel. "Maar dan zet ik wel een heel scherpe grens. Het zou ook kunnen zijn dat heel Brabant een tijdje lang te maken krijgt met ijzel en dat de ijzelgrens een beetje heen en weer zwabbert over de provincie."

In het uiterste geval ijzelt het volgens Snoek op sommige plekken zes of zeven uur lang - van laat in de zaterdagavond tot een uur of zeven zondagochtend - maar op andere plekken heel kort. "Of daar gaat de regen in een keer over in sneeuw. Sneeuw en ijzel veroorzaken allebei gladheid. Maar als het ijzel wordt in deze situatie kan het echt even flink glad worden, met een dikke laag ijs die door de gladheidsbestrijders eigenlijk niet meer van de weg te halen is."

'In het uiterste geval twintig centimeter sneeuw'

Snoek verwacht uiteindelijk een flink pak sneeuw in Brabant. "In het uiterste geval ga je richting twintig centimeter. Maar blijft die ijzel wat langer aanhouden, dan wordt er van de neerslag een hele hoop van die potentiële sneeuw 'afgesnoept'. Misschien dat het op sommige plaatsen in het zuiden van de provincie blijft bij een laag van vijf centimeter. Van plek tot plek zal er heel veel verschil zijn."

Vanaf zondagmiddag neemt de sneeuwval af. "Er zullen dan wat droge momenten zijn, maar het kan nog tot en met maandagmiddag af en toe sneeuwen. Alleen niet meer zo intensief als zondagochtend. De scherpste randjes gaan er dan een beetje vanaf, zeg maar."

