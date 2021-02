Het allereerste tapbiertje, het eerste dansje op de bar na coronatijd, bieden maar!

Foto: Vaste Clique De aftrap van de aller-allereerste veiling. (Foto: Ben Nienhuis) Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Vaste Clique

Een coronavrije tijd, ook in Den Bosch kijken ze er reikhalzend naar uit. Naar het aller-allereerste tapbiertje in de kroeg, het eerste dansje op de bar en die knipbeurt bij de kapper. Vrijdag was de aftrap van een online veiling waarbij je een bod kunt doen op de aller-allereerste uitjes die met een beetje geluk later dit jaar weer echt mogelijk zijn.

Om twaalf uur gaf burgemeester Mikkers op de Markt in Den Bosch het startschot van de veiling. Een week lang kan er geboden worden op onder meer een fles champagne, het Smèrrig Festival in je eigen huiskamer, lunch op een zonovergoten terras en een borrelplank met speciaalbier. Bieden kan vanaf 1 euro.

Binnen een paar minuten was de eerste bieding al binnen: 150 euro voor de beste plek op een zonnig terras. Halverwege de middag was er op de meeste aller-allereerste activiteiten al geboden, van 75 euro voor de eerste fles champagne tot 300 euro voor een etentje bij een restaurant op de Korte Putstraat.

"We hopen dan ook dat mensen flink hun portemonnee willen trekken."

Jaap Klink, een van de initiatiefnemers van de aller-allereerste veiling, is dik tevreden. "Ondanks de pandemie heerste er een feestelijke sfeer tijdens de opening", vertelt hij. "Veerkrachtig ook. Iedereen heeft zoiets van, blik op vooruit en de schouders eronder in deze crisistijd."

Hoe is het idee ontstaan? "Ik zat op de bank en bedacht me hoe we geld kunnen verschuiven van mensen die iets te besteden hebben naar de ondernemers die momenteel financieel zwaar zijn getroffen door de coronacrisis", vertelde Klink eerder op het NOS Radio 1 Journaal. "Op deze manier zet je de ondernemers in hun kracht en denk je vooruit naar het allereerste moment waarop ze wel weer dingen kunnen doen. We hopen dan ook dat mensen flink hun portemonnee willen trekken."

De online veiling sluit over een week, daarna volgen er weer nieuwe aanbiedingen van allerlei cafés, restaurants, winkels en evenementen. Zo gaat dat door tot de coronamaatregelen voorbij zijn en mensen hun uitjes daadwerkelijk kunnen uitvoeren.

