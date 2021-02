Sneeuw nadert Brabant: dit kunnen wij verwachten

Een wit Gilze (foto: Jolanda Pelkmans). vergroot

Brabant maakt zich klaar voor ijskoud winterweer en flink wat sneeuw. Voorlopig is het nog bewolkt en is er hier en daar wat regen gevallen. In de tweede helft van de middag komt de eerste natte sneeuw, voorspelt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.

Eerst gaat het dus steeds meer regenen in Brabant. "Dat trekt dan naar het zuidoosten toe. Vanaf met noorden van de Brabant komt er dan op een gegeven moment ook natte sneeuw bij. In heel Brabant zal in eerste instantie grotendeels regen vallen."

Ondertussen daalt ook de temperatuur. "En dan kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. In de loop van de avond en de nacht kan het flink glad worden door ijzel en ijsregen. De neerslag op het wegdek kan gaan bevriezen."

'Het wordt vrij onaangenaam buiten'

Daarbij is de vraag waar de grens komt te liggen tussen sneeuwval en een mengelmoes van neerslagsoorten, vertelt weerman Klaassen. "Vanavond is er dan grotendeels neerslag boven Brabant. De temperatuur daalt verder en het gaat vriezen in Brabant. De kans op sneeuw neemt toe, dat is dan eerst vooral in het noorden."

Vervolgens komt er ook een forse oostenwind bij. "Dan wordt het vrij onaangenaam buiten. Maar je mag toch niet naar buiten toe vanwege de avondklok."

Zaterdag aan het einde van de morgen regent het op meerdere plaatsen in Brabant (bron: Weerplaza). vergroot

'Hele koude gevoelstemperatuur'

In de nacht gaat het flink sneeuwen Eerder heeft de KNMI al code oranje afgegeven voor bijna heel Nederland. "Die gaat vanaf middernacht in. Die waarschuwing geldt ook voor Brabant. Vooral de combinatie tussen de oostenwind en de sneeuwval kan zorgen voor slecht zicht, minder dan honderd meter zelfs. Daarbij geldt ook een hele koude gevoelstemperatuur van rond de min 10 tot min 15 graden."

De combinatie van harde sneeuwval en harde wind wordt sneeuwjacht genoemd, legt Klaassen uit. "Daarnaast kan dit ook zorgen voor ophopingen van sneeuw, dit zijn de zogenaamde sneeuwduinen. Deze bergjes sneeuw kunnen op de weg een risico voor het verkeer zijn."

Sneeuw trekt naar het zuiden toe

Zondag gaat het de hele dag door sneeuwen. "Ik verwacht dat in het grootste gedeelte van Brabant vooral sneeuw valt. Dit zal voornamelijk natte sneeuw zijn en dit trekt dan ook meer naar het zuiden toe."

De risico is dat de ijzel dan nog langere tijd aanhoudt en dat een deel van Brabant slecht begaanbaar is. "Dat is nu nog moeilijk aan te geven, dat kan eigenlijk pas om het moment dat het gebeurt maar er is wel een risico dat het gebeurt."

