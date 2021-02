Weerman Piet Paulusma voorspelt tot 20 centimeter sneeuw in Brabant: 'Kan wat meer of minder zijn'

Piet Paulusma (foto: ANP). vergroot

Hoewel hij zich in het Friese Harlingen bevindt, weet weerman Piet Paulusma met grote zekerheid te zeggen dat het zondag in heel Brabant gaat sneeuwen. Hij voorspelt dat er in totaal tot wel 20 centimeter sneeuw gaat vallen. "Voor nu ziet het er echt wit uit."

In het Omroep Brabant-programma Graat & De Laat bellen Jordy en Christel zaterdagmiddag even met de bekende weerman en vriend van de show. "Het gaat sneeuwen. Maar dan net niet in het noorden zoals het er nu voorstaat."

"Hou mij niet aan een centimeter."

Paulusma rekent ook even voor hoeveel sneeuw er in Brabant gaat vallen. "Tot morgen zal er zo'n 13 tot 14 centimeter sneeuw gaan vallen in het oosten en zuidoosten van Brabant. En in het zuidwesten zal dat zo'n 8 centimeter zijn. Maar morgen komt er nog 2 tot 7 centimeter bij."

De weerman benadrukt wel dat het hier om globale berekeningen gaat. "Hou mij niet aan een centimeter. Het kan een paar centimeter meer of minder zijn."

"Het gaat stuiven vanavond en vannacht."

Brabant lijkt bij het gebied te horen waar de meeste sneeuw gaat vallen. "Samen met het zuidoosten en oosten van Nederland. Ook moet je rekening gaan houden met sneeuwduinen. Het gaat stuiven vanavond en vannacht."

Wel heeft Paulusma een kleine kanttekening voor het zuidoosten van Brabant. "Daar zit de grens tussen zachtere en koude lucht. Ook vanavond en vannacht kan daar nog wat ijzelvorming plaatsvinden. Maar zondag zal het daar ook gaan sneeuwen. Zondag gaat het dus in heel Brabant sneeuwen."

