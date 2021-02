Zondag code rood: sneeuwjacht en snijdende kou verwacht in Brabant

Automobilisten moesten zondagochtend oppassen voor gladheid (foto: Ben Saanen). vergroot

Voor zondag geldt code rood in heel Nederland. Dat meldt het KNMI. Dit vanwege slecht zicht, snijdende kou en de kans op vorming van 'verkeersbelemmerende' sneeuwduinen.

Zaterdagavond gaat het in het zuiden sneeuwen, in het zuidoosten is ook ijzel mogelijk. Komende nacht en zondag overdag breidt de sneeuw zich noordwaarts uit over de rest van het land.

Sneeuwjacht

Door de stevige oostenwind is er sprake van een sneeuwjacht. Hierdoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren.

Bovendien is het zicht in de sneeuw slecht. Ook is het voor het gevoel snijdend koud.

Sneeuwval

In totaal valt er op veel plaatsen ongeveer 10 centimeter, in het (zuid)oosten lokaal 15 centimeter sneeuw. In het noorden van het land en in Zuid-Limburg valt 2 tot 5 centimeter.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.