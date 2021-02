Sneeuwnieuws: code oranje overal ingetrokken, NS rijdt dinsdag alleen met Sprinters

Ondergesneeuwde sporen en spoorwissels (archieffoto: ProRail) vergroot

De sneeuw die zondag viel, bezorgt veel mensen ook deze maandag sneeuwpret. Maar de barre weersomstandigheden veroorzaken ook ongelukken op de weg. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het 'sneeuwnieuws'.

18.55 - Code oranje in noorden van het land ook ingetrokken

In de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen en in het Waddengebied is code oranje ook ingetrokken. Het KNMI had tot 18.00 uur een waarschuwing voor deze provincies afgekondigd vanwege grootschalige gladheid door sneeuw en ijsplaten. In de rest van het land gold vanaf 12.00 uur al code geel voor gladheid door sneeuwresten. Deze code geldt nu voor het hele land.

18.36 - 'Strooizout vliegt de winkels uit'

Strooizout vliegt de winkels uit. Zouthandelaren, maar ook bouwmarkten en webwinkels hebben het er druk mee door het winterse weer. "Het gaat best hard. We hebben op dit moment in twee derde van de winkels nog voorraad", meldt Intergamma, het moederbedrijf van Gamma en Karwei.

Rivaal Hornbach ziet de onlinevraag naar winterartikelen zoals strooizout en strooiwagentjes door het winterse weer eveneens toenemen, maar zegt in de winkels altijd enkele weken aan voorraad te hebben. "Daarmee kunnen we dit soort toenames opvangen", aldus een woordvoerder.

17.50 - NS rijdt dinsdag alleen met Sprinters

De Nederlandse Spoorwegen rijden dinsdag in het hele land alleen met Sprinters vanwege de strenge vorst. Vrieskou en vocht zorgen naar verwachting voor ijsafzetting aan bovenleidingen, aldus NS.

Ook zijn er nog veel storingen op het spoor door de hevige sneeuwval van de afgelopen dagen. Sprinters stoppen ook op kleine stations en daarmee hoopt de NS zoveel mogelijk reizigers naar hun plaats van bestemming te brengen. Waar mogelijk worden treinen verlengd.

Ondanks alle inzet is de situatie op het spoor nog steeds onzeker en adviseren NS en ProRail reizigers waar mogelijk hun reis uit te stellen.

17.30 - Prachtige natuur in Breda

Deze fotograaf stond oog in oog met de natuur in het Mastbos:

17.07 - Gladheid bemoeilijkt afvalinzameling in grote delen land

De afvalinzameling verloopt door de gladheid in een aantal gemeenten niet volgens schema. De koepel van reinigingsdiensten (NVRD) meldt dat de reinigingsdiensten door de winterse omstandigheden de focus veel meer moet leggen op de gladheidbestrijding dan op de inzameling van afval.

Vanaf dinsdag herstart Saver de inzameling van restafval en plastic, blik en drankenkartons in Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. Dit gebeurt echter alleen bij reeds gestrooide straten. In Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard wordt dinsdag nog geen afval opgehaald door Cure Afvalbeheer.

"Sommige diensten zamelen maandag helemaal niet in en verplaatsen de inzameldag naar een later moment in de week. Anderen zamelen wel in maar beperkt. Inwoners worden opgeroepen om de berichtgeving van hun gemeente in de gaten te houden", aldus de NVRD.

16.40 - Canis brabantis sneeuwiliaris

De Brabantse sneeuwhond in zijn natuurlijke habitat (foto: Vera Bouwman). vergroot

16.23 - Langlaufer onderuit in Breda

Hij mankeerde niets, gelukkig

Foto: Erald van der Aa vergroot

Foto: Erald van der Aa vergroot

16.07 - Een heuse iglo in Cuijk

In Cuijk, in de wijk Valuwe, is-ie na dertien uur (!) eindelijk klaar: de buurt-iglo. Met een doorsnee van vier meter en een hoogte van twee mag het ook oprecht een iglo genoemd worden - zoals in deze beelden van bewoonster Chita Vloet goed te zien is.

15.47 - Winterpret in Cuijk in de Heeswijkse Kampen

Foto: Henk Straatman. vergroot



15.44 - ANWB: twee keer zo veel pechgevallen door winterweer

De ANWB verwacht door de winterse omstandigheden over de hele dag ongeveer 6800 pechmeldingen binnen te krijgen. Een woordvoerder meldt dat dit ongeveer het dubbele is van het aantal pechgevallen waarmee de ANWB onder normale omstandigheden te maken krijgt. Tot in de middag waren er al ruim 3000 pechgevallen gemeld.

"Daarbij gaat het om zaken die met het koude weer te maken hebben, zoals problemen met de accu of met de startmotor." Om de weggebruikers met pech te kunnen helpen, worden ongeveer 500 wegenwachten ingezet. Dat is ongeveer 25 procent meer dan gebruikelijk.

15.28 - Rijkswaterstaat: nog steeds gevaarlijk op de weg

In grote delen van het land is het nog steeds gevaarlijk op de snelwegen door sneeuw- en ijsresten. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op de hele dag rekening te houden met gevaarlijke rijomstandigheden.

Met name in het noorden, maar ook in het midden van het land zijn de wegen op veel plaatsen nog niet vrij van sneeuwresten en ijsplaten. Voor het uiterste zuiden, Zeeland en Limburg, gelden al wat betere omstandigheden omdat daar de sneeuw- en ijsvorming al grotendeels van de weg is.

14.57 - Brandweer spuit een ijsklomp van een dakrand in Oss

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

14.43 - 'Slechtste moment voor start bestellen en afhalen bij winkeliers'

Het opstarten van het bestellen en afhalen bij winkels kan niet op een slechter moment vallen, zegt winkeliersvereniging INretail. Vanaf woensdag 10 februari mogen winkeliers bestellingen van klanten laten ophalen.

Uit navraag blijkt dat er nog niet veel winkeliers in beweging komen, zegt de vereniging. Dat komt met name door het barre winterweer.

"Met de temperatuur en de weersomstandigheden van nu is het echt een uitdaging om bestellen en afhalen op een soepele manier te beginnen", zegt een woordvoerder over de zogenoemde click en collect-regeling waar winkeliers nu mee aan de slag mogen. "Het wordt heel lastig omdat klanten buiten moeten wachten. Dat wil je niemand aandoen met oostenwind."

14.20 - Hond door het ijs gezakt

Een hond in Haaren nam maandagochtend onbedoeld een ijsduik. Zijn baasjes waren met hem aan het wandelen toen het dier het dunne ijs van een plas aan de Kantstraat op rende. De brandweer moest eraan te pas komen om de viervoeter te bevrijden.

13.35 - Winterweer speelt treinverkeer parten

Het weer speelt het openbaar vervoer ook maandag parten, al zijn de gevolgen iets minder groot dan zondag. De nodige bussen van Hermes en Arriva rijden weer, maar op het spoor waren de problemen maandagochtend nog altijd aanzienlijk.

13.30 - IJspegels

Het winterweer is voer voor fotografen. Ben Saanen maakte deze twee foto's in het zuidoosten van onze provincie.

Het winterse weer veroorzaakt enorme ijspegels op sommige plekken (foto: Ben Saanen). vergroot

Een fraai winters landschap (foto: Ben Saanen). vergroot

12.22 - Kranten vanaf maandagmiddag weer bezorgd

Uitgever DPG Media start de bezorging van de kranten weer op en hoopt maandagmiddag bij zo veel mogelijk abonnees hun middagkrant af te leveren. "En dinsdagmorgen gaan we ook de ochtendkranten weer bezorgen", zegt Willem-Albert Bol van DPG Media. Hij zegt dat het gezien de weersomstandigheden niet overal even makkelijk is de krant te bezorgen, maar dat DPG alle mogelijke inspanningen doet om de abonnees van dienst te zijn.

11.58 - Snowkiten in Breda

De zoon van Frank Rammeloo vermaakte zich zondag kostelijk met vrienden aan de rand van de Haagse Beemden in Breda met snowkiten.

11.50 - Nog geen besluit over bekerduel Ajax-PSV

Ook deze maandag gaan de wedstrijden in het betaald voetbal in Nederland niet door. De duels Jong FC Utrecht - FC Dordrecht en Jong Ajax - Cambuur zijn afgelast omdat door sneeuwval en vorst de velden onbespeelbaar zijn. Over de bekerduels van deze week, waaronder Ajax-PSV op woensdagavond, is nog niets besloten.

11.45 - 'Sommige transporteurs hebben werk stilgelegd wegens gladheid'

Sommige vervoerders hebben het werk maandag stilgelegd vanwege grootschalige gladheid. Dat meldt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). Andere transporteurs rijden wel door maar hebben te maken met grote vertragingen. "Als het vervoer kan worden uitgesteld raden we aan om dat te doen", zegt een woordvoerder van TLN. Chauffeurs maken zelf de inschatting of het verantwoord is om te rijden.

11.40 - 'Bevoorrading supermarkten uitdaging in sommige delen van land'

Supermarktconcerns doen hun uiterste best om hun winkels zo goed mogelijk te bevoorraden. Maar in sommige delen van het land is dat een uitdaging door de lastig begaanbare wegen, meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). "Ook de thuisbezorging wordt zoveel mogelijk weer opgestart, maar waarschijnlijk met de nodige vertraging." Albert Heijn, Jumbo en Lidl konden nog niet reageren op de vraag in hoeverre de bevoorrading en bezorging weer op gang is gekomen.

11.12 - Op ski's achter de crossmotor

De sneeuw en de gladheid inspireren mensen om op originele wijze vooruit te komen.

10.59 - Werk aan de weg

Ook maandag wordt er hard gewerkt om de wegen begaanbaar te maken en te houden.

De weg wordt sneeuwvrij gemaakt (foto: An Roelen). vergroot

10.55 - Strabrechtse Heide

Marinette Raaijmakers legde maandagochtend de winterse Strabrechtse Heide in Mierlo vast. "Met af en toe nog lichte sneeuwval ."

De Strabrechtse Heide in Mierlo (foto: Marinette Raaijmakers). vergroot

10.32 - Sommige Brabantse bussen rijden weer

De busmaatschappijen in Brabant hebben maandagochtend de dienstregeling deels hervat. Een woordvoerder van Hermes laat weten dat 'er op dit moment wordt gereden met een beperkte dienstregeling voor lijn 2, 317 tot en met 322 en lijn 400 tot en met 407 in Eindhoven. "Op basis daarvan wordt gekeken of we onze dienstregeling zoveel mogelijk kunnen opstarten. Mensen dienen wel rekening te houden met vertraging en rituitval vanwege de weersomstandigheden."

Arriva laat weten dat in de regio Waalwijk vooralsnog geen bussen zullen rijden. In Bergen op Zoom rijden inmiddels alle lijnen en in Breda rijden lijn 1, 5 en 7 als pendeldienst. In Den Bosch rijden lijn 3, 4, 6, 8, 9 zonder dienstregeling. "Dit betekent dat er ongeveer elk half uur een bus rijdt. " In de regio Oosterhout rijden de bussen sinds twaalf uur maandagmiddag weer volledig volgens de dienstregeling. Ook lijn 400 naar Utrecht. In de regio Roosendaal zijn alle lijnen om tien uur opgestart. "Maar lijn 103 kan niet naar Fijnaart rijden en keert daarom in Oud Gastel. "

In de regio Tilburg rijden de stadslijnen, de streeklijnen nog niet. In de regio Uden kunnen mensen gebruik maken van de lijnen 305 en 306. "De andere lijnen van regio Uden rijden nog niet."

10.25 - Bredaseweg Tilburg

Als je vanwege de platgedrukte sneeuw en de daarmee gepaard gaande gladheid niet over de stoep kan lopen, moet je iets anders verzinnen...

10.19 - Bezorgen pakketten onmogelijk in delen van het land

Het is maandagochtend in delen van Nederland niet mogelijk om post of pakketten te bezorgen, meldt PostNL. "Veiligheid staat voorop en we gaan alleen de weg op als dat veilig kan", legt een woordvoerster uit. PostNL past in zo'n geval de indicatie van de geplande bezorgtijd aan. Het bedrijf heeft al een achterstand opgelopen doordat zondag niet alle pakketten konden worden opgehaald bij de kantoren. Daar komt bij dat de pakketbezorger het door de lockdownmaatregelen al drukker heeft dan normaal. "We geven prioriteit aan het bezorgen van voedsel en farmaceutische producten." Wat betreft de post hebben rouwkaarten en medische post voorrang.

10.12 - Sneeuw-kever

Je kunt natuurlijk een sneeuwpop of iglo's maken van de sneeuw, maar de vader van Esmee de Koning had een ander idee. "Hij heeft een kever gemaakt van sneeuw", laat ze vol trots weten. Terechte trots, kijk maar eens naar de foto!

Je kunt natuurlijk een sneeuwpop of iglo's maken van de sneeuw, maar de vader van Esmee de Koning had een ander idee. "Hij heeft een kever gemaakt van sneeuw", laat ze vol trots weten. Terechte trots, kijk maar eens naar de foto! vergroot

10.09 - Tips bij uitlaten hond in dit weer

Wie zich afvraagt waarmee je rekening moet houden als je de hond uitlaat met dit weer, een paar tips:

09.42 - Iglo is af!

De iglo in Lieshout staat, de harde werkers Teun en Rens (11) poseren vol trots.

De vrolijke tweeling Teun en Rens trots op hun zelfgemaakte iglo in Lieshout (foto: Jolanda van den Dungen). vergroot

09.34 - Snowface

Ook Rinus kon niet ontsnappen aan de 'snowfacechallenge'.

Het 'sneeuwsmoeltje' van Rinus (foto: Rinus Adriaansen). vergroot

09.27 - Sneeuw hindert Eindhoven Airport opnieuw

Eindhoven Airport waarschuwt voor mogelijk vertragingen door de barre weersomstandigheden. "Houd de website in de gaten voor actuele vluchtinformatie."

09.25 - Vraagtekens rond treinverkeer

Ook maandag heeft het winterweer impact op de dienstverlening van de NS. NS en ProRail doen hun uiterste best om nu wel treinen te laten rijden. "Wij kunnen op dit moment echter nog geen zekerheid geven over het aantal treinen, de trajecten en de frequentie. Hiervoor zijn we afhankelijk van de verdere ontwikkeling van eventuele storingen op het spoor."

09.10 - Grijs en ijzig koud in Budel

Het was maandagochtend weliswaar door in Budel, maar ook grijs en ijzig koud.

Tja, de hond uitlaten moet ook tijdens deze kou (foto: Ben Saanen). vergroot

Een fraaie foto van een winters zuidoosten van Brabant (foto: Ben Saanen). vergroot

Het is maandag nog altijd glad op de weg (foto: Ben Saanen). vergroot

08.52 - Gladheid in station Den Bosch

Ook in station Den Bosch moet je maandagochtend rekening houden met gladheid.

Gladheid in station Den Bosch (foto: Rogier Albers). vergroot

Het treinverkeer komt maandag langzaam weer op gang. Meerdere vervoersbedrijven melden dat er op 'een aantal trajecten' weer sprinters gaan rijden. Voorbeelden worden niet genoemd. Het aantal storingen is flink teruggebracht door onderhoudsteams van ProRail die de hele nacht hebben doorgewerkt. Zondag reed een groot gedeelte van de dag treinen helemaal niet vanwege het extreme winterweer.

08.51 - 'We lijken begonnen aan een officiële koudegolf'

Afgelopen nacht was Volkel met dik zes graden vorst (-6,2) het koudste plekje van onze provincie. Maar da's nog niets vergeleken met wat nog komen gaat. Later in de week zijn extreem lage nachttemperaturen van -15 niet uitgesloten. Het lijkt erop dat we zijn begonnen aan een officiële koudegolf!

08.47 - Hond met ijsbaard

Snoetje liep bij het uitlaten een heuse ijsbaard op.

Hond Snoetje met een ijsbaard (foto: Helene Hendricks). vergroot

08.25 - Basisschool Den Bosch toch dicht vanwege kou

Basisschool Noorderlicht in Den Bosch zou deze maandag opengaan, maar blijft noodgedwongen toch dicht omdat de verwarming kapot is en het maar 13 graden is binnen.

08.21 - Afval

Diverse gemeenten halen maandag geen afval op vanwege de barre situatie op de weg. Het is te glad. Het gaat onder meer om de gemeenten Altena, Vught, Heusden, Uden, Deurne, Den Bosch, Waalwijk, Heeze-Leende en Roosendaal.

De gemeente Oss laat weten deze hele week geen GFT en papier in te zamelen. Restafval, plastic, blik en drinkpakken (PBD) worden wel ingezameld.

08.00 - Busvervoer ligt vooralsnog plat

Wie gebruik wil maken van de bus wordt aangeraden de reizigersinformatie goed in de gaten te houden. Arriva laat weten dat er zeker tot tien uur maandagochtend geen bussen rijden. Een woordvoerder van Hermes laat weten dat maandagochtend eerst de busroutes verkent of ze veilig genoeg zijn. "We proberen de gebruikelijke dienstregeling zo snel mogelijk te hervatten. Dit zal helaas niet in de ochtendspits lukken. Onze excuses voor het ongemak."

07.31 - Rijkswaterstaat heeft al meer dan 11,4 miljoen kilogram zout gestrooid

Rijkswaterstaat had tot maandagochtend kwart over zeven al meer dan 11,4 miljoen kilogram zout gestrooid om de wegen na de sneeuwval begaanbaar te houden. Door het hele land hebben de strooiwagens al 106.090 kilometer gereden. Vooral de snelwegen worden sneeuwvrij en begaanbaar gemaakt. Op een aantal plaatsen wordt ook op grote provinciale wegen gestrooid.

06.58 - 'Snowfacechallenge'

Guus Meeuwis drukte zijn gezicht zondag al in de sneeuw en op nog veel meer plekken in de provincie doen mensen mee aan deze zogenaamde 'snowfacechallenge'. In Tilburg waagden Perry en Erwin van der Aa zich eraan.

Perry en Erwin drukten hun gezicht ook in de sneeuw (foto: Perry van der Aa). vergroot

06.45 uur - Vrachtwagenongelukken

De gladheid op de weg veroorzaakte maandagochtend meerdere ongelukken. Op de A50 bij Ravenstein schaarden rond zeven uur drie vrachtwagens. Daarop werd die weg in beide richtingen afgesloten. Ook op de A27 bij Hank schoof een vrachtwagen van de weg. Hier ging de rechterrijstrook dicht.

02.47 - Sneeuwpop

In heel Nederland verrezen afgelopen weekend sneeuwpoppen. Ook bij Matea.

Door heel Brabant verrezen dit weekend sneeuwpopen (foto: Matea G.). vergroot

01.00 - Code oranje

Het KNMI heeft voor maandag code oranje afgekondigd wegens de verwachte gladheid. Code oranje ging om middernacht in en geldt tot maandag twaalf uur. Dit vanwege 'gladheid op uitgebreide schaal' als gevolg van sneeuwduinen, ijsplaten en al eerder gevallen sneeuw.

01.36 - Sneeuwpret in Diessen

"Ut moet nie gekker worre", laat Frans weten vanuit Diessen. Daar staan sinds dit weekend twee 'carnavalssneeuwpoppen'.

Carnavalssneeuwpoppen in Diessen (foto: Frans Heuvelmans). vergroot

00.24 - Iglo in Berkel-Enschot

Fleur en Sophie hard aan het werk aan hun Iglo in Berkel-Enschot.

In Berkel-Enschot verrees een heuse Iglo (foto: Werner Vaarwerk). vergroot

00.13 - Hond uitlaten per slee

Wat doe je als je met dit weer de hond wil uitlaten? Je gebruikt de slee, dacht Monique.

De hond uitlaten per slee (foto: Monique van Heugten). vergroot

