Drugsgebruikers krijgen sms'je om ze op het goede pad te brengen

De politie in Helmond heeft drugsgebruikers met een sms’je hulp aangeboden om uit hun problemen te komen. Ze werkt hierbij samen met de gemeente, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie.

De nummers van de doelgroep werden de afgelopen weken achterhaald. Dat gebeurde tijdens onderzoek dat uiteindelijk moet leiden tot het terugbrengen van de drugscriminaliteit in de Helmondse binnenstad. De politie laat weten dat de telefoonnummers hiervoor eenmalig zijn gebruikt, dat ze niet worden gedeeld en dat ze evenmin in computersystemen worden geregistreerd.

'Leven zonder drugs' Haitske de Veen, Teamchef basisteam Peelland: “We zien dat mensen in de drugshandel worden gelokt en geen uitweg meer zien. Ook zien we criminelen misbruik van drugsgebruikers die afhankelijk zijn van hun dealer. Ze stellen daarom soms hun huis ter beschikking om voorraad op te slaan. Ook laten ze hun bankrekening misbruiken voor financiële drugstransacties. Met onze actie willen we gebruikers laten weten dat er een weg is naar een leven zonder drugsgebruik.”

Burgemeester Elly Blanksma kan zich vinden in de woorden van De Veen. “Wij willen laten weten dat er wel degelijk een uitweg is. Je kunt, al dan niet met hulp, áltijd stoppen met gebruiken en je leven weer op orde krijgen. We zeggen nee tegen drugsgebruik, het maakt meer kapot dan ons lief is. Drugsgebruikers hebben niet altijd in de gaten dat ze een systeem van criminaliteit en geweld in stand houden.”