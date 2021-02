Langer haar en blije gezichten op eerste schooldag: 'Juf kan het beter uitleggen dan papa en mama'

Wachten op privacy instellingen... Groep 8 krijgt weer 'gewoon' les van Lobke van de Vin. Volgende Vorige vergroot 1/2 De kinderen zijn blij dat ze weer naar school kunnen en de leraren ook

Ballonnen en blije gezichten deze maandagochtend op openbare basisschool De Trumakkers in Heeze. Kinderen én leerkrachten voelen zich er weer helemaal thuis, nadat ze het bijna twee maanden door de coronacrisis zonder klassikale les moesten doen. “Iedereen loopt hier rond alsof er niks gebeurd is”, vertelt een stralende directeur Lizenka Warmoeskerken.

Natuurlijk moesten er maatregelen worden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zijn er gespreide breng- en afhaaltijden. Groepen blijven gescheiden van elkaar. Er zijn speciale looproutes en leraren mogen niet meer samen in één ruimte zitten. “Maar dit alles mag de pret niet drukken. Alles loopt lekker en iedereen vindt het super en heerlijk elkaar weer te zien”, vertelt Warmoeskerken.

"Als je ziet hoe die kinderen stralen, dan gaat je hart sneller kloppen."

Lobke van de Vin is het er helemaal mee eens. Ook deze lerares van groep 8 had er heel veel zin in om weer voor de klas te staan: “Heel erg fijn. Als je ziet hoe die kinderen stralen, dan gaat je hart sneller kloppen. Toch was het best spannend, zeker voor een aantal collega’s.”

Volgens haar is de afgelopen weken goed geleerd ondanks de nadelen van digitaal onderwijs, maar is het ook onvermijdelijk dat een aantal kinderen achterstanden hebben opgelopen. “Die gaan we nu in kaart brengen, maar dat hoort bij ons werk”, vertelt ze.

Ook de kinderen van De Trumakkers hebben het naar de zin. Ze voelden zich direct als een schaatser op natuurijs. Kick (11) vindt het ‘superleuk en gezellig’ dat hij deze maandagochtend gewoon weer naar school kon. “Thuis les krijgen is raar. Je doet niks. Ik bedoel: je doet wel wat, maar het is anders. Omdat het moet, niet omdat het leuk is. Op school leer je het meeste. De juf kan het ook beter uitleggen dan papa en mama.” Een ander verschil met de periode van vóór de lockdown? “Iedereen heeft wat langer haar.”

"Ik vond het wel zielig voor mijn broer die op de middelbare school zit.”

Zijn klasgenote Aniek was ook heel blij met de terugkeer naar de schoolbanken. “Thuis ben je veel meer alleen. Het was wat minder leuk allemaal, al lukte het meeste werk dat ik voor school moest doen goed. Nu zie ik gelukkig weer al mijn vrienden. Gezellig, we hebben samen nog een sneeuwballengevecht gedaan. Ik was heel blij toen ik hoorde dat we naar school konden. Ik vond het wel zielig voor mijn broer die op de middelbare school zit.”

Kick en Aniek zijn blij met de terugkeer naar school. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.