Kinderen krijgen na bijna twee maanden weer les in hun klas, meeste basisscholen open

Na bijna twee maanden hebben de meeste basisscholen in Brabant de lessen 'ouderwets' hervat. In de klas en dus niet op afstand. Deze maandag was het er dan ook een klein beetje feest. Kinderen en leerkrachten zijn na de coronalockdown blij elkaar eindelijk weer eens ‘in het echt’ te kunnen zien.

Vanaf 16 december ging heel Nederland – en dus ook het onderwijs – in lockdown. Voor de scholen betekende dit dat er werd overgegaan op online lesgeven. In de hoop dat op 20 januari de draad als vanouds zou worden opgepakt.

Helaas, pas vanaf deze maandag zijn alle kinderen weer welkom op basisscholen, kinderopvang en het speciaal (basis)onderwijs. Uiteraard met inachtneming van alle coronabeperkende maatregelen, zoals looproutes en gescheiden breng- en afhaaltijden.

Ongehoorzame scholen

Maar hiermee is het verhaal nog niet verteld. De basisscholen die zijn aangesloten bij de Lowys Porquinstichting in Bergen op Zoom besloten vorige week om het besluit van het Ministerie van Onderwijs naast zich neer te leggen. Ze zouden pas na de carnavalsvakantie opengaan. Dat was echter tegen het zere been van minister Arie Slob van Onderwijs. De scholen werden teruggefloten en ook zij gaan woensdag toch open.

Ook basisschool Het Palet in Hapert besloot nog niet open te gaan. De schoolleiding liet zich echter niet van haar standpunt afbrengen nadat de scholen in Bergen op Zoom waren gezwicht.

Sneeuw en ijs

Vervolgens gooiden de weersomstandigheden roet in het eten. Zodanig dat verscheidene scholen de deuren maandag toch op slot houden, zoals de twaalf basisscholen van QliQ Primair Onderwijs in Helmond. Behalve voor die leerlingen, van bijvoorbeeld ouders die in de zorg werken, die er toch al les kregen.

Jan van der Heijden, bestuursvoorzitter van QliQ: "We waren blij om alle kinderen na een lange periode weer te zien op school, maar de veiligheid van onze kinderen, ouders en collega’s is belangrijker. We gaan het onderwijs op afstand nog met een dag verlengen. Uiteraard zijn de scholen voor de noodopvang wel geopend.”

Meer scholen dicht

Basisschool Noorderlicht in Den Bosch zou maandag ook open gaan, maar blijft noodgedwongen dicht. De verwarming is namelijk kapot, waardoor het binnen slechts 13 graden is en dat is voor niemand leuk. Basisschool 't Slingertouw in Veldhoven vraagt de kinderen ook een dagje geduld op te brengen. De christelijke basisschool De Rank in Helmond blijft in ieder geval maandag dicht. "De kinderen hebben we ijsvrij gegeven", aldus een medewerker van de school.

Het was de bedoeling dat maandag ook alle 35 SKPO-scholen in Eindhoven hun deuren weer zouden openen. Vanwege het extreme weer is dat helaas niet overal mogelijk gebleken, er zijn uiteindelijk 18 SKPO-scholen geopend, zo meldt de scholenorganisatie. "Het verschil zit hem in de inschatting die onze directeuren hebben gemaakt op basis van de specifieke situatie en omstandigheden voor hun school. De scholen die dicht zijn verzorgen afstandsonderwijs en hebben de noodopvang voor ouders met cruciale beroepen zoveel mogelijk geopend. Als het KNMI van weeralarm code oranje naar geel afschaalt, wat de verwachting is, dan zullen alle 35 SKPO-scholen morgen openen", aldus een woordvoerder.

