Ooggetuige over gijzeling van kindje: 'Schreeuwende vader werd geboeid afgevoerd'

Foto: Toby de Kort.

Een buurvrouw moet nog steeds bijkomen van de commotie die maandagmiddag ontstond in de Dominicusstraat in Tilburg. Daar dreigde een man de gaskraan open te zetten in het huis van zijn ex, waar op dat moment ook hun 1-jarig kind aanwezig was. Het kindje werd enige tijd gegijzeld. Een getuige zag onder meer hoe de verdachte schreeuwend werd afgevoerd.

Het was maandagmiddag al een tijdje onrustig in de straat. Rond halfvier stond de straat, met twaalf huizen, plotseling vol met politie. Dat was voor een buurvrouw aanleiding om te kijken wat er aan de hand was.

“Je staat raar te kijken als de politie ineens voor de deur staat”, zegt ze tegen een verslaggever van Omroep Brabant. De vrouw kreeg van agenten te horen dat ze binnen moest blijven. Ramen en deuren moesten gesloten blijven.

Het werd de vrouw snel duidelijk dat een kind werd gegijzeld in het huis. Volgens de politie was de verdachte de ex van de vrouw die daar woont. Hij dreigde zichzelf en het kind iets aan te doen door de gaskraan open te draaien.

Onderhandelaar

“Er werd een soort maatschappelijk werker bij gehaald die moest bemiddelen. Die probeerde de man naar buiten te praten, maar dat lukte niet. Ik zag dat hij eerst via het raam met de man communiceerde. Later probeerde hij dat met de telefoon.”

De commotie was al zo’n drie uur aan de gang toen de buurvrouw naar buiten moest van de politie. “Er was een arrestatieteam opgeroepen en we mochten niet thuis blijven. Ik heb mijn honden meegenomen en ben vertrokken.”

Een andere buurman vertelt dat hij thuiskwam van zijn werk. Hij mocht zijn eigen huis niet meer in. “Er stonden een stuk of acht, negen politieauto’s”, zegt hij.

'Hij schreeuwde van alles'

Een kwartier lang stonden alle bewoners in de kou op straat. “Van een afstandje zag ik op een gegeven moment hoe het kindje naar buiten kwam. Het meisje werd door haar oma meegenomen. Korte tijd later zag ik dat de man geboeid werd afgevoerd. Hij schreeuwde van alles, maar ik kon niet verstaan wat hij allemaal zei.”

Foto: Toby de Kort. vergroot

Volgens de buurvrouw wonen in het huis een vrouw en drie kinderen. “Ik vermoed dat de andere twee kinderen niet thuis waren, want die heb ik niet gezien”, zegt ze. De vrouw zou ongeveer een jaar in de straat wonen. “Ik ken ze niet zo goed, maar het was er vaak nogal luidruchtig. Vooral in de zomer waren er veel feestjes.” Volgens een andere buurman was er vaak trammelant bij het huis.

