Strenge vorst in Brabant: meer dan 11 graden vorst in het oosten

Voorlopig blijft het handschoenenweer (foto: Ben Saanen). vergroot

In Brabant is in de nacht van maandag op dinsdag strenge vorst gemeten. In Volkel werd het -11,6 graden. Voorlopig zijn we echt nog niet van de kou af, vertelt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza in het ochtendprogramma Wakker.

Janneke Bosch Geschreven door

“We hebben nu al een aantal ijsdagen achter elkaar, dit is al de derde dag dat de temperatuur niet boven het vriespunt uitkomt. En dat blijft in ieder geval zo tot en met zondag.”

Vlokje sneeuw

Dinsdag hangen er wat wolkenvelden boven de provincie en daar kan her en daar nog een vlok sneeuw uit vallen. Maar heel veel zal dat niet meer zijn, verwacht Woei.

Zo richting het eind van de week klaart het op en wordt het dus nóg kouder. “Donderdag en vrijdag is er meer zon, tijdens die opklaringen kan het kwik verder dalen, tot misschien wel -14 op vrijdagochtend.”

Record

Overigens kan het nóg kouder: het record stamt uit 2012. Toen werd het op 4 februari -19,7 graden. Of we dát deze winter gaan halen, valt nog te bezien.

LEES OOK:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.