Gijzeling kindje: toen moeder politie belde, was het geschreeuw van haar ex op achtergrond te horen

De moeder van het 1 jaar oude kind dat maandag korte tijd gegijzeld werd in een huis aan de Dominicusstraat in Tilburg, belde zelf de politie. Zij meldde rond halfzeven dat de vader van het kind niet uit haar huis wilde vertrekken. Op de achtergrond was het geschreeuw van haar ex duidelijk hoorbaar.

De moeder van het meisje vluchtte het huis uit en moest het kindje bij haar ex achterlaten. Ze vertelde de agenten buiten dat haar ex hun dochtertje uit haar handen had getrokken en met het kindje binnen was.

De man schreeuwde uit het raam dat hij niks te verliezen had en de gaskraan open ging draaien.

Uit voorzorg werden de omliggende huizen ontruimd. Een onderhandelaar kwam naar het adres. Hij kreeg de man zo ver dat hij het kind aan hem overdroeg. De man zelf bleef toen nog een uur in het huis en kwam daarna zelf naar buiten. Daar stond een arrestatieteam klaar.

Omwonenden huis uit

Omwonenden kregen het nodige mee van alle commotie. Na een uur of drie moest de buurvrouw naar buiten van de politie. “Er was een arrestatieteam opgeroepen en we mochten niet thuis blijven. Ik heb mijn honden meegenomen en ben vertrokken.”

Een andere buurman vertelt dat hij thuiskwam van zijn werk. Hij mocht zijn eigen huis niet meer in. “Er stonden een stuk of acht, negen politieauto’s”, zegt hij.

Vaak trammelant

Volgens de buurvrouw wonen in het huis een vrouw en drie kinderen. “Ik vermoed dat de andere twee kinderen niet thuis waren, want die heb ik niet gezien”, zegt ze. De vrouw zou ongeveer een jaar in de straat wonen. “Ik ken ze niet zo goed, maar het was er vaak nogal luidruchtig. Vooral in de zomer waren er veel feestjes.” Volgens een andere buurman was er vaak trammelant bij het huis.

