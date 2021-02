Zo naïef waren we nog toen we een jaar geleden werden verrast door het coronavirus

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Komende zaterdag is het één jaar geleden dat de eerste coronapatiënt wordt ontdekt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Als toen iemand had gezegd dat we een jaar later nog altijd in een strenge lockdown zouden zitten, had waarschijnlijk niemand het geloofd. Hier blikken we terug op hoe we vorig jaar enorm werden verrast door het virus.

‘Het briefje van Bruins’ is hét iconische moment waarmee de coronacrisis in Nederland begon. Voor de ogen van 1,8 miljoen tv-kijkers krijgt minister Bruins een briefje onder zijn neus geduwd waarop staat dat Nederland zijn eerste coronapatiënt heeft. Een virus dat eerst nog ver weg leek, komt daarmee ineens akelig dichtbij.

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg had het briefje liever nog even tegengehouden, zodat hij zich kon voorbereiden op een enorme mediastorm. Er was niemand die toen al wist dat de verspreiding van het coronavirus in Brabant eigenlijk al niet meer te beheersen was.

De allereerste patiënt, Joost Boons uit Loon op Zand, vierde volop carnaval in zijn eigen dorp en in Tilburg. “Volgens de normen die de GGD moet hanteren, was de patiënt in de dagen dat hij carnaval vierde, niet besmettelijk”, zegt burgemeester Weterings in een bomvolle zaal tegen de voltallige Nederlandse pers. Hij had er toen al kriebels bij, zo vertelt hij later aan Omroep Brabant.

Die kriebels blijken terecht. Joost was zeker niet de eerste patiënt en carnaval speelde wel degelijk een grote rol. In bomvolle kroegen en tijdens de polonaise krijgt het virus alle kans om over te springen van carnavalsvierder op carnavalsvierder. Hoeveel mensen besmet raken, is niet duidelijk. Getest wordt er dan alleen nog als iemand ernstig ziek is.

Elke besmetting is groot nieuws

Elke dag komt er wel een bericht over een nieuwe besmetting naar buiten. Een elke keer is die nieuwe besmetting groot nieuws. Nog redelijk buiten het zicht van iedereen, stromen de ziekenhuizen ondertussen al vol met ernstig zieke mensen. Snel wordt duidelijk dat het virus volop is verspreid en dat er maatregelen nodig zijn.

Brabanders met klachten moeten thuisblijven, we mogen geen handen meer schudden en een paar dagen later geldt in Brabant het advies om zoveel mogelijk thuis te werken.

Historische besluiten

De drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s nemen als eerste ingrijpende besluiten:

evenementen worden verboden,

voetballen is er niet meer bij,

we moeten sociale contacten vermijden.

Voor zeven dagen, is in eerste instantie de boodschap. Maar al snel kan dat overboord: stukje bij beetje gaat de samenleving in maart op slot.

In de documentaire De Drie Koningen vertellen de voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s hoe de historische besluiten in die periode tot stand komen:

Eén jaar corona

Omroep Brabant blikt komende dagen in verschillende verhalen terug op één jaar corona in Brabant. Zaterdagavond vanaf 17.45 uur is er bij de Hasseltse Kapel in Tilburg een bijeenkomst voor alle Brabanders die aan corona zijn overleden. De herdenking is live te zien bij Omroep Brabant.

