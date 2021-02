Ouderen moeten soms nog steeds 40 minuten rijden voor een coronaprik: 'Niet te voorkomen'

De priklocatie in Breda (Foto: ANP). vergroot

Het kan nog steeds voorkomen dat ouderen tientallen kilometers moeten reizen voor een coronaprik. Eerder gaf de GGD aan dat dit door een computerstoring af en toe voorkwam, maar nu stelt de gezondheidsdienst dat het nooit helemaal te voorkomen is. “We moeten wel beseffen dat we in een crisis zitten.”

“We doen heel erg ons best, maar er blijft schaarste”, zegt Linda Vlamings van de GGD West-Brabant. Ze doelt niet op een schaarste van personeel, maar van vaccins. “Daardoor kunnen we niet altijd de service leveren, die we het liefst zouden willen bieden.”

"Er zat een fout in ons computersysteem."

Omroep Brabant sprak eerder een 91-jarige vrouw uit Aalburg die naar Houten bij Utrecht moest voor een prik: 50 kilometer en een autorit van drie kwartier. Een man van 89 moest van Ulvenhout naar Bergen op Zoom: 47 kilometer en een kleine 40 minuten.

"Er zat een fout in ons computersysteem, dat afspraken regelt voor een coronavaccinatie op een priklocatie", meldde de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland toen. De storing zou opgelost zijn.

Maar ondertussen heeft Omroep Brabant weer een bericht gekregen, dit keer van iemand uit de groep van 80-plussers, die binnenkort aan de beurt is voor een vaccinatie. Ze woont in de regio Breda. Daar wordt ook de eerste prik gezet, maar voor de tweede vaccinatie moet ze naar Tilburg. Dat is ruim dertig kilometer verderop, meer dan een halfuur met de auto. Voor ouderen is dit niet altijd eenvoudig te regelen.

“We moeten het doen met de vaccins die we krijgen."

Vlamings schrikt niet van dit voorbeeld. “We moeten het doen met de vaccins die we krijgen. Per regio in Nederland komt er steeds een aantal vaccins beschikbaar. Het kan zijn dat er voor de tweede prikafspraak minder vaccins beschikbaar zijn in Breda, terwijl er in Tilburg wel voldoende prikken zijn.” In zo’n geval moet er dus een stuk gereisd worden.

Dat kan later anders worden: "Er wordt hard gewerkt om over anderhalve maand meerdere locaties in de regio open te hebben en dan wordt de reistijd voor mensen ook korter. Maar dat kan pas als er meer vaccin beschikbaar komt."

"Als iedereen gaat bellen, duurt het nog langer.”

Kan het misschien helpen om later nog eens te bellen om te kijken of de afspraak verzet kan worden? “Je kan het proberen, maar ons callcenter heeft het ook enorm druk deze periode. Je moet je wel realiseren: als iedereen gaat bellen, duurt het nog langer”, aldus Vlamings.

Bovendien zou ze graag zien dat er wat meer begrip voor de rol van de GGD is. “De GGD vaccineert nu het merendeel van de groep ouderen in plaats van de huisartsen, zoals eerst de bedoeling was. Laten we het positieve benadrukken, we zijn in een paar weken tijd van 400 prikken naar 1200 prikken per week in West-Brabant gegaan,. Op het moment dat ik dit zeg zijn het er waarschijnlijk weer meer geworden.”

"Als er één keer een rij mensen bij een priklocatie staat, is het nieuws."

“Iedereen kijkt naar ons. Als er één keer een rij mensen bij een priklocatie staat, is het nieuws. Dan denk ik: is het nou echt nodig om steeds zo’n sfeer te creëren?” Als een van de positieve dingen die ook gerealiseerd zijn noemt ze ook Automaatje, een initiatief van de ANWB om mensen naar een priklocatie te brengen. “Dat kan mensen al helpen. Ik begrijp dat het lastig is, maar we doen heel erg ons best om er ondanks de schaarste toch het beste van te maken.”

