Coronanieuws: 'Rommelige vaccinatiestrategie extra mokerslag voor economie'

Een vaccinatie (foto: ANP 2019/Sem van der Wal). vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Vandaag mogen winkels van start met het zogenoemde click & collect.

'Rommelige vaccinatiestrategie extra mokerslag voor economie ', stelt vakbond CNV.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

09.00 - De regels wat betreft click & collect nog eens op een rijtje

Vanaf vandaag is het mogelijk spullen te bestellen bij winkels en deze vervolgens af te halen, het zogenoemde click & collect. De gemeente Bernheze zet de regels nog eens op een rijtje.

Wachten op privacy instellingen...

07.20 - Duitsland meldt weer ruim 8000 nieuwe coronabesmettingen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is de afgelopen 24 uur weer opgelopen naar het niveau van een paar dagen eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, registreerde woensdagochtend 8072 nieuwe besmettingen.

Dat is veel meer dan de 3379 gevallen van dinsdag en de 4535 gevallen van maandag. In het weekend meldde het RKI met 8616 gevallen op zondag en 10.485 nieuwe besmettingen op zaterdag wel net zulke hoge aantallen.

07.16 - Heineken gaat 8000 banen schrappen

Biermaker Heineken gaat de komende jaren wereldwijd 8000 banen schrappen, waarvan ongeveer 300 in Nederland. Het concern wil kosten besparen. In totaal werken er ongeveer 85.000 mensen bij het bedrijf.

Heineken verkocht in het coronajaar 2020 zo'n 8 procent minder bier en leed een verlies van 204 miljoen euro.

07.07 - ABN AMRO boekt eerste jaarverlies sinds 2010

ABN AMRO heeft afgelopen jaar voor het eerst in een decennium een jaar met verlies afgesloten. Door de coronacrisis en de lage rente stond het verdienmodel van de bank behoorlijk onder druk. Net als andere banken heeft ABN AMRO afgelopen jaar ook veel geld apart moeten zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald.

Onder de streep kwam het financiële concern uiteindelijk 45 miljoen euro tekort. Een jaar eerder ging nog een winst van meer dan 2 miljard euro in de boeken.

07.00 - Talentcoach vreest verloren wielergeneratie

De jacht op wielertalent wordt bemoeilijkt door de coronamaatregelen. Het afgelopen jaar ontbraken wedstrijden voor nieuwelingen en junioren op de kalender, terwijl het maar de vraag is wanneer er dit jaar weer gekoerst wordt.

Bij scouts, zoals talentcoach Peter Zijerveld van de wielerbond KNWU, ontstaat de vrees voor een verloren generatie.

06.49 - Productie Nederlandse industrie kromp nog maar licht in december

De productie van de Nederlandse industrie is in december nog maar heel licht gekrompen ondanks de tweede coronalockdown. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was sprake van de kleinste krimp op jaarbasis na januari vorig jaar, toen de industrie voor het laatst meer wist te produceren.

De gemiddelde dagproductie was in december 0,2 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder.

06.00 - 'Rommelige vaccinatiestrategie extra mokerslag voor economie '

De haperende organisatie van het vaccineren tegen het coronavirus brengt een extra klap toe aan de economie, meent vakbond CNV. Een half miljoen werkenden voorspelt dit jaar zijn of haar baan te verliezen door het huidige vaccinatiebeleid. Dit blijkt uit een onderzoek van de vakbond onder 2300 werkenden. CNV roept de overheid op om mensen uit de evenementensector massaal in te zetten om het vaccinatiebeleid beter te organiseren.

03.31 - Kort geding over 'discriminatie' rond briefstemmen verkiezingen

De Partij voor de Dieren heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat over briefstemmen tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen. Volgens de partij is er sprake van discriminatie als alleen zeventigplussers vanwege de coronacrisis per brief mogen stemmen omdat zij in de regel kwetsbaarder zijn dan jongere mensen. "Zij worden dan bevoordeeld en dat is in strijd met het kiesrecht." De partij wil dat iedereen deze mogelijkheid krijgt.

03.30 - Winkels weer open voor afhalen bestellingen

Winkels die geen essentiële producten verkopen mogen vanaf deze woensdag open voor het afhalen van online of telefonisch bestelde producten. Dat wordt click and collect genoemd. Er moet minimaal vier uur zitten tussen het bestellen en afhalen, om funshoppen te voorkomen. Winkels waren sinds half december gesloten, toen de tweede corona-lockdown in Nederland inging.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.