Rutte en Grapperhaus bezoeken Eindhoven na gewelddadige avondklokrellen en plunderingen

Demissionair premier Mark Rutte en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bezochten woensdag Eindhoven. Ze spraken daar met agenten, ME'ers en mensen die tijdens de rellen op 24 januari op het 18 Septemberplein en het station aan het werk waren. De kabinetsleden vertelden aan Omroep Brabant dat ze zeer onder de indruk waren van alle verhalen.

Jumbo gewoon open Ook demissionair premier Rutte was onder de indruk van hoe Eindhoven reageerde op het geweld: "Bijvoorbeeld de sociale werkplaats die meteen is gaan vegen 's nachts en de Jumbo die de volgende dag gewoon open ging terwijl het glas nog stuk was. Mensen kwamen ook gewoon."

Een demonstratie, die niet toegestaan was, liep zondag 24 januari uit op een veldslag op het 18 Septemberplein en bij het station. 's Middags kwamen groepen mensen daar samen, waarna de sfeer steeds grimmiger werd. Burgemeester Jorritsma liet de bijeenkomst beëindigen waarna de ME het plein ontruimde. Een waterkanon dat in stelling werd gebracht kreeg een lekke band.

Extra sectie ME

De ME had zo'n moeite met het terugdringen van 300 tot 400 relschoppers dat de driehoek besloot traangas en de Koninklijke Marechaussee in te zetten. Later werd de Jumbo in het station geplunderd. Toen het waterkanon gerepareerd was, kwam de ME met een extra sectie uit Amsterdam in actie.