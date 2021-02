'Ga niet in België naar de kapper', belangenclub wil grenscontroles om Brabanders te weren

Kappersgereedschap blijft in ons land voorlopig onaangeroerd (archieffoto: Kevin Cordewener). vergroot

De Belgische Beauty Federatie maakt zich zorgen over Nederlanders die zich vanaf zaterdag in België willen laten knippen. Een woordvoerder van de organisatie, waarbij ruim zevenhonderd kappers zijn aangesloten, houdt er rekening mee dat mensen vanuit Brabant de grens oversteken om er hun kapsel onder handen te laten nemen.

Onlangs besloot de Belgische regering dat kapsalons in het land op 13 februari weer open mogen, aan de vooravond dus van Valentijnsdag. Ze zijn dan drie maanden gesloten geweest om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De woordvoerder van de Belgische Beauty Federatie hoopt de komende weken op het gezond verstand van kapper én klant. In ons land mogen onder meer de horeca en de kappersbranche pas op zijn vroegst begin maart open.

'Hoop op solidariteit'

“We hebben al vragen gekregen vanuit kapsalons, die op nog geen driehonderd meter van de grens zijn gevestigd. Zij hebben reeds Nederlanders in hun klantenbestand. Die kun je niet weigeren, maar kijk uit met het maken van meer afspraken. Ik reken op solidariteit, zoals onze zusterorganisaties in jullie land, ANKO en Anbos, maanden geleden ook opriepen om geen Belgen te knippen.”

De zegsman zit niet, zoals hij het uitdrukt, te wachten op ‘kruisbestuivende besmetting’ doordat inwoners van grensprovincies als Brabant en Limburg zich niet kunnen inhouden om zich per se in België te laten kortwieken. Nee tegen kniptoeristen dus.

'Geen grenzen'

"Het virus kent geen grenzen”, stelt hij om er aan toe te voegen dat hij de autoriteiten in België inmiddels heeft gevraagd om controles te gaan houden. Zo kan worden voorkomen dat mensen met te lange haren of met uitgroei niet-essentiële reizen gaan ondernemen, want daar valt een bezoek aan de kapper onder.

“Ik heb er nog geen reactie op gekregen en zal dat mogelijk pas volgende week krijgen. Het zal er echt niet op neer komen dat de overgangen bij bijvoorbeeld Brabant zullen worden gesloten. Ik denk eerder aan stiptheidsacties om na te gaan waarom mensen naar België afreizen. Maar mogelijk vallen er ook andere ontradingstechnieken te genereren”, aldus de woordvoerder van de belangenorganisatie, die ook opkomt voor duizenden schoonheidsspecialisten, massagesalons en privésauna’s.

'Reken op solidariteit'

Toen het in ons land nog wel en bij de zuiderburen onmogelijk was om naar de kapper te gaan, gingen de nodige Belgen voor hun hoofdzaken naar Nederland. "Dan moet je denken aan landgenoten van mij die wonen in de streken Limburg en Antwerpen, al werd dat toen ook ontmoedigd. En nu hoop ik in omgekeerde richting op solidariteit van zowel klant als kapper."

"Trouwens, ik denk dat de agenda’s van de kappers in ons land de komende tijd zo vol zullen zijn met afspraken met hun vaste klanten dat er misschien zelfs weinig ruimte is voor Nederlanders.” Inwoners van onder meer Brabant moeten voorlopig maar zichzelf proberen te helpen of desnoods nog even niet in de spiegel te kijken.

