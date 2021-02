Johan van Laarhoven praat over miljoenenschikking met justitie

Rechtbank in Breda in de sneeuw (foto: Willem-Jan Joachems) vergroot

Johan en Frans van Laarhoven proberen onderling met het Openbaar Ministerie (OM) tot een schikking te komen. Daarmee kunnen de Tilburgse wietpioniers een lange rechtszaak én mogelijke celstraffen voorkomen.

Dat werd woensdagmiddag duidelijk op een regiezitting over de Grass Company. Op de zitting zelf meldde de officier van justitie nogal cryptisch, dat er onderling met elkaar gesproken wordt. Opvallend was de goede sfeer in de zaal tussen de officier van justitie en de advocaten.

De zaak sleept al aan sinds 2017 en eigenlijk willen alle partijen er snel een punt achter zetten.

Goede sfeer

Dat was ooit anders in deze zaak. Zo liep de spanning met een van de twee officieren van justitie nog een paar keer hoog op. Opvallend genoeg was uitgerekend hij niet in de zaal. Zonder opgaaf van reden was zijn collega er wel.

Het voedt nog meer geruchten over een op een 'deal' die in de maak is. De rechtbank dankte de partijen aan het einde van de zitting voor de fatsoenlijke manier van omgaan met elkaar.

'Çontacten'

Na afloop bevestigde het advocatenteam van Johan en de andere verdachten dat er contacten zijn. Ze verwezen door naar de financieel specialist van het team die er ook bij was. Ze ontkende niks over een mogelijke deal. Daarmee lijkt het er op dat de schikking in de financiële hoek gezocht moet worden.

Het OM zegt dat Johan en Frans stiekem miljoenen euro's nooit hebben opgegeven aan de belastingdienst in hun coffeeshops en hebben weggesluisd naar vage bedrijven in Luxemburg en Panama.

Buitenlandse bedrijfjes

Die bedrijven bestaan voor zover bekend niet meer. Op de zitting bleek dat het OM grote moeite had om een dagvaarding naar beide firma's te sturen. Het bedrijf in Luxemburg heet WBV, wat zou staan voor Weg van de Belasting. In Panama waren er twee adressen die mogelijk niet klopten.

De rechtbank vindt dat beide aanklachten tegen die bedrijven kunnen vervallen. Daarmee is voor het OM ook nagenoeg de weg afgesloten om nog achter het geld aan te gaan, mogelijk meer dan 20 miljoen euro.

Geen verdachten

Geen van de vier verdachten was woensdag naar de rechtbank in Breda gekomen. Ze moesten dat ook niet. Volgens hun advocaten hadden ze geen zin om te komen omdat ze toch hun verhaal niet konden vertellen en vanwege de media-aandacht. Bovendien zit Johan naar verluid in quarantaine, wegens iemand uit zijn omgeving die ziek is.

Op de zitting vroeg het advocatenteam opnieuw om het getuigenverhoor van de voormalige hoofdofficier van justitie Charles van der Voort. Maar daar zei de rechtbank over dat ze er onderling nog maar eens over moeten praten of dat echt nodig is.

Johan zit in de laatste fase van zijn gevangenisstraf uit Thailand.. Hij valt nu onder de reclassering en loopt met een enkelband rond. In augustus is hij weer een vrij man.

De inhoudelijke rechtszaak is nog niet gepland. 2022 suggereerde de rechtbank. Tussentijds is er nog wel een zitting gepland, over zes tot acht maanden vanaf nu. En in de tussentijd zijn er dus onderhandelingen.

