Proces rond Johan van Laarhoven nieuw leven ingeblazen, maar weer zonder Johan

Johan kort na zijn 'vrijlating' in Vught zomer 2020 (foto: screenshot documentaire Cannabis) vergroot

In de rechtbank in Breda wordt woensdag het proces rond Johan van Laarhoven (60) nieuw leven in geblazen. De Tilburgse ex-coffeeshophouder keerde vorig jaar terug uit Thailand. Daar zat hij jarenlang onder erbarmelijke omstandigheden in een cel. Nu Johan terug is vindt de rechtbank Zeeland-West-Brabant het tijd worden om het proces voor te bereiden.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de Tilburgse wietpionier van belastingontduiking, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij is niet de enige verdachte. Ook zijn broer Frans (62) wordt beschuldigd van hetzelfde. Dat geldt ook voor twee voormalige bedrijfsleiders, onder wie de huidige eigenaar van de Grass Company.

Geen van de verdachten wil op deze zogenoemde regiezitting woensdag verschijnen. Alleen hun advocaten komen. Johan van Laarhoven heeft een enkelband en zit in de laatste fase van zijn straf. Hij kan wel komen maar wil niet, zo lijkt het.

Creatief boekhouden

De rechtszaak draait rond de administratie van het wietimperium dat de familie Van Laarhoven oprichtte en groot maakte. Het bedrijf heeft vier coffeeshops in Tilburg en Den Bosch. Volgens het OM heeft de Grass Company bij de inkoop van wiet gesjoemeld met prijzen. De zaak kwam aan het rollen toen een medewerker op straat was gezet door de coffeeshop. Hij vertelde de politie over een zwart-geldstroom.

Dat werkte als volgt: er kwam wiet binnen via de achterdeur voor bijvoorbeeld vier euro inkoopsprijs. Dat werd dan opgeschreven voor vijf euro. Het verschil van die ene euro bleef buiten de boeken en belandde in de zakken van Johan en Frans, in de ogen van het OM. Zo ging dat twintig jaar lang met miljoenen euro's. Het geld sluisden ze weg naar bedrijfjes in Luxemburg en Panama en Thailand waar Johan als pensionado ging wonen.

Thailand

Het OM in Breda startte in 2011 een onderzoek. De officier van justitie vroeg de Thaise politie om hulp met een huiszoeking daar. Ze vroegen om informatie over zijn bezittingen. De Thai besloten zelf een onderzoek te starten. Ze deden een inval en pakten Johan op voor witwassen. Hij werd veroordeeld en kreeg in eerste instantie ruim 100 jaar gevangenisstraf. Ook zijn vrouw Tukta draaide de cel in.

Intussen begon in 2017 de strafzaak in Breda. Maar die stopte al snel omdat de rechtbank besliste dat ook Johan er bij moest zijn. Broer Frans begon een lange juridische en publicitaire strijd. Doel: de behouden terugkeer van Johan. Hun advocaten hamerden er op dat Johan een fatsoenlijke Tilburgse zakenman is die met opzet door de Nederlandse politie en justitie in de armen van de Thaise autoriteiten was gedreven.

Tiental advocaten

De verdachten worden al jaren bijgestaan door een tienkoppig advocatenteam, onder wie Gerard Spong. Ze vinden dat justitie verantwoordelijk is voor de gebeurtenissen in Thailand en geen recht meer heeft om een proces te voeren.

De nationale ombudsman noemde het optreden van de Nederlandse speurders onzorgvuldig. Minister Grapperhaus zorgde er persoonlijk voor dat Johan terugkwam. Dat leidde ook tot verbazing: want er zitten meer dan 1500 Nederlanders in buitenlandse cellen. Waarom kreeg Johan wél alle aandacht?

Door alle gedoe en vele procedures is de strafzaak fors vertraagd. De rechtbank gaat daar rekening mee houden, daar gaat iedereen van uit. Maar wat de uitkomst precies gaat worden, dat moet later blijken bij de inhoudelijke rechtszaak, op zijn vroegst in de herfst.

