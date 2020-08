Op échte vrijheid moet Johan van Laarhoven nog een jaar wachten

Johans vrouw Tukta is nog in Thailand (foto: Justice for Johan). vergroot

Oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven wandelde vrijdag de gevangenis uit. Op het eerste gezicht als een vrij man. Maar zijn vrijheid heeft hij officieel nog niet terug. De staat bepaalt wat hij wel en niet mag. Want de Tilburger gaat de laatste fase van zijn celstraf in, met een enkelband en een hoop regels waar hij zich aan moet houden. Want anders kan hij terug de bak in.

Zo'n acht maanden woonde Van Laarhoven in de gevangenisunit 6 of 7 van de Penitentiaire Inrichting Vught. Niet geweldig natuurlijk maar wel onder veel betere omstandigheden dan in zijn Thaise cel. Daar zat hij meer dan 5 jaar vast. Tot zijn terugkeer in Nederland in januari dit jaar, toen hij de rest hier verder mocht uitzitten in Vught. Gestraft voor witwassen, officieel nog tot 21 augustus 2021.

Wennen

Nu is het moment aangebroken dat meer ex-gedetineerden meemaken: de cel uit en beginnen aan de eindfase van je straf. Meestal kan dat nadat je twee derde van je celstraf hebt uitgezeten. Voor iedere gevangene is het service op maat.

De een gaat naar een instelling waar je kan wennen aan de buitenwereld. Een 'half open kamp' zoals het vaak wordt genoemd. En de ander belandt in een Penitentiair Programma.

Voorwaarden

Johan van Laarhoven komt in zo'n Penitentiair Programma terecht, zo bevestigen ingewijden. Vanaf dat moment valt hij onder de reclassering. Dat is de dienst die ex-gedetineerden begeleidt en op het rechte pad probeert te houden.

Dat betekent voor Johan dat hij voorlopig met een enkelband door het leven moet. Daarmee kan hij letterlijk op de voet worden gevolgd.

Dat is niet het enige. Er is een pakket aan voorwaarden. Wat die voorwaarden zijn wil niemand vertellen maar als je de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid raadpleegt is snel duidelijk wat het inhoudt:

Een gedetineerde moet naar een vooraf goedgekeurd adres en daar gaan wonen.

Je mag geen misdrijven plegen. Gebeurt dat wel dan moet je vaak terug de cel in.

Ook alleen al het overtreden van afspraken kan je in de problemen brengen.

Niet op komen dagen als je een afspraak hebt met de reclassering of de politie bijvoorbeeld.

De enkelband saboteren mag natuurlijk ook niet.

Stiekem op vakantie naar het buitenland gaan, is ook taboe.

Andere voorwaarden die de reclassering kan stellen:

Niet praten met bepaalde mensen, zoals bijvoorbeeld de media. Een contactverbod dus.

Of er kan beslist worden dat iemand niet in een wijk, dorp of stad mag komen. Dat is vooral in zaken als er slachtoffers in het spel zijn.

Werken

Een bekend onderdeel van het Penitentiair Programma is werken. Om in een ritme te komen en soepel terug te kunnen keren in het arbeidsproces. Het ligt voor de hand dat Johan van Laarhoven werk moet verrichten. Ook al is hij al jaren met 'pensioen'. Maar hij is 59 jaar en dat is onder de AOW-leeftijd.

Wat voor werk Johan moet doen wordt niet bekendgemaakt, in verband met de privacy. Want ex-gedetineerden hebben niet alleen plichten maar ook rechten.

