'Als het 4-0 of 5-0 was geworden, hadden we niet mogen mopperen', Willy van de Kerkhof fileert PSV

PSV-aanvoerder Denzel Dumfries in duel met Ajacied Nicolas Tagliafico (foto: ANP 2021/Olaf Kraak). vergroot

"Het lijkt erop dat PSV maar een helft van een wedstrijd kan voetballen..." Clubicoon Willy van de Kerkhof is niet mals met zijn kritiek op PSV na de bekerwedstrijd van woensdagavond tegen Ajax. De Eindhovense topclub ging in de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi met 2-1 onderuit in Amsterdam. Op zich een nipte uitslag, maar op het veld was het verschil tussen beide teams woensdag levensgroot.

"Met name in de eerste helft was PSV dramatisch", zag de middenvelder van weleer. "Als het 3-0, 4-0 of 5-0 was geworden, hadden we niet mogen mopperen."

Op safe spelen

Het is bepaald niet voor het eerst dit seizoen dat PSV een nederlaag lijdt in een topper. Eerder ging de ploeg van coach Roger Schmidt ook al onderuit tegen Feyenoord en AZ (beide 3-1) en de competitiewedstrijd tegen Ajax in de ArenA eindigde vorige maand in 2-2. "We lijken moeite te hebben met de wedstrijden tegen de andere clubs uit de top vier", ziet Van de Kerkhof. "Als je daar geen wedstrijden van wint, pak je nooit een prijs."

Wachten op privacy instellingen...

De ex-international adviseert de PSV'ers wat meer rust te hebben aan de bal. "Natuurlijk is het 'tiki-taka-voetbal' - een keer raken, direct spel - hartstikke leuk, maar je kunt ook op safe spelen. Dan houd je de bal een seconde langer vast. Nu zie je dat een speler zoals Eran Zahavi eigenlijk niet goed genoeg is voor PSV. Als er snelheid en techniek gevraagd wordt, blijft hij achter. Dan vraag ik me af: moet je hem nog wel opstellen? In mijn optiek kun je met Donyell Malen alleen in de spits prima vooruit. Het grote probleem voor PSV is dat Cody Gakpo nog afwezig is. Hij is voor dit PSV een essentiële speler."

'Terug in het mandje!'

Ook aanvoerder Denzel Dumfries haalde woensdagavond in de ArenA niet zijn niveau. "Als we hem kunnen verkopen moeten we dat doen, dacht ik toen ik hem tijdens de eerste helft zag. Maar ik denk niet dat de clubs voor hem in de rij staan. Hij moet zichzelf herpakken en proberen op zijn oude niveau terug te komen, want voetballen kan hij ontegenzeglijk. Maar hij denkt nu dat hij alles kan. Terug in het mandje, zou ik zeggen."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.