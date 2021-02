Douane onderschept wéér cocaïne in omgeving Roosendaal, dit keer 88 kilo

De enige foto van de drugsvangst (foto: belastingdiens/douane) vergroot

In de omgeving van Roosendaal is een flinke drugvangst gedaan. De douane vond 88 kilo cocaïne. Het is de derde cokevangst in minder dan een maand tijd.

De drugs kwamen woensdag tevoorschijn bij een controle. Het spul zat verstopt in twee sporttassen. En die lagen in een container met een lading druiven. Waar de vondst precies is gedaan, is niet bekend gemaakt.

Miljoenenvangst

De straatwaarde van de partij is in Nederland bijna 4,5 miljoen euro. Maar als het bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk op de markt komt kun je er nog veel meer aan verdienen. Of deze partij voor de export was, is onbekend. Vermoedelijk is bijna alle coke die in Brabant gevonden wordt, op 'doorreis' naar buurlanden of verder weg.

Een deel van de drugs kan ook naar versnijdingslabs gaan, zoals eerder deze week in Zevenbergen eentje werd ontdekt.

Dit is al de derde vangst in een maand tijd in Roosendaal en omgeving. Op 13 januari vond de douane 70 kilo voor de export en een paar dagen later maar liefst 750 kilo drugs. Of er een verband is dat is onbekend.

Net als de voorgaande keren zijn de verdovende middelen in beslag genomen en vernietigd in overleg met het HARC-team. Dat is een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam.

