Charlotte ploegt door de sneeuw om voor haar patiënten te kunnen zorgen

Waar de wereld de afgelopen dagen stil leek te staan en we massaal met sleetjes en schaatsen naar buiten gingen, ging het werk in de ziekenhuizen gewoon door. Verpleegkundige Charlotte van Doorn baande zich een weg door het sneeuwgeweld zodat ze voor haar coronapatiënten kan zorgen. Er kwamen kinderen afscheid nemen van hun vader.

De afdeling kort verblijf in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven waar Charlotte normaal gesproken werkt, staat nog altijd op standby: mochten er meer coronapatiënten worden opgenomen dan wordt die afdeling razendsnel tot corona-afdeling benoemd. “Dan moeten we alle operaties die voor morgen gepland staan, worden afgezegd.” En dan kunnen die patiënten simpelweg niet meer geholpen worden.

Zover is het nu nog niet. Maar er zijn al coronapatiënten genoeg in het ziekenhuis. Charlotte werkt nu op een andere afdeling die tot corona-afdeling is benoemd. Samen met een collega. “We zijn best wel aan het zoeken geweest vandaag”, vertelt ze. “Omdat we op deze afdeling niet weten waar alles ligt.” Het is alle hens aan dek in het ziekenhuis, dus verpleegkundigen staan regelmatig op een afdeling die ze niet goed kennen omdat ze er normaal gesproken niet werken. Ze worden ingezet waar het het hardst nodig is.