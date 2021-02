Aftellen naar 3 Uurkes Vurraf: het feest kan beginnen, want negatieve coronatestuitslag is binnen

Presentator Jordi test nog even het geluid van 3 Uurkes Vurraf (foto; Omroep Brabant) vergroot

De grote tent voor 1600 carnavalsvierders staat er niet. Het Cocagne hotel waar met 3 Uurkes Vurraf ook dit jaar het carnavalsweekend wordt afgetrapt, oogt clean en ruim. Toch gaat een bont gezelschap van carnavalsartiesten hier zo een feestje bouwen. Uiteraard krijgen ze daarbij hulp van onze presentatoren Christel de Laat en Jordy Graat.

Christel komt als eerste de feestlocatie binnengewandeld. Als warm welkom krijgt ze een wattenstaafje in haar neus. Iedereen die vrijdag een bijdrage levert aan het carnavalsprogramma, moet eerst een sneltest ondergaan. Daarna mag ze in een ruimte verderop de uitslag van de coronatest afwachten. De rol van van Christel is om vooraf of na een optreden met de artiesten te babbelen met altijd een warme gezellige ondertoon.

"Het is anders dit jaar", vertelt Christel nadat ze bijgekomen is van het staafje in haar neus. "Maar ik ben vooral blij dat we toch iets aan carnaval kunnen doen. Ik heb er ook erg veel zin in. We snakken toch allemaal naar iets leuks en gezelligs" En dan krijgt ze de negatieve uitslag onder haar neus . "Geweldig, hier ben ik blij mee. ik kan nu volle bak carnaval gaan vieren, maar ik mis het publiek nu al."

'Het enige c-virus dat ik draag is het carnavalsvirus'

Ondertussen heeft Jordy Graat ook een intieme ontmoeting met het wattenstaafje ondergaan en ook hij blijkt geen drager van het coronavirus. "Het enige c-virus dat ik bij me draag is het carnavalsvirus." En daarmee is de toon gezet en test de presentator alleen nog of het geluid goed is en de camera's op de goede plek staan. "Ik ben zo blij dat 3 Uurkes Vurraf wel doorgaat. Gelukkig gaat dit feestje dit jaar wel door. Ik kan niet wachten."

Chef soldaat krijgt ook eerst een wattenstaafje in zijn neus (foto:Rob van Kaathoven) vergroot

Vanaf 13.30 komen de eerste artiesten naar het hotel. De Deurzakkers zijn de eersten die ook een sneltest ondergaan. Het blijft een spannend moment, want een positieve test betekent niet optreden. Tussen de aankomst van de artiesten zit telkens een kwartier, om het contact zoveel mogelijk te beperken. Er zijn verschillende wacht -en kleedruimten om het zo coronaproof mogelijk te houden. Er zijn looproutes en er is een aparte uitgang.

De Deurzakkers repeteren vast voor 3 Uurkes Vurraf (foto:Omroep Brabant) vergroot

De optredens zijn in het hotel in plaats van in een grote tent ernaast. Naast wat feestelijke aankleding met verschillende grote schermen en klein podium, oogt het vooral heel erg schoon. Het wordt voor iedereen een uitdaging om te vergeten dat het dit jaar anders is.

