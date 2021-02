Coronanieuws: 556 nieuwe coronabesmettingen in Brabant,

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

De afgelopen 24 uur raakten 4229 mensen besmet met het coronavirus, daarvan komen er 556 uit Brabant.

De afgelopen 24 uur zijn in de Brabantse ziekenhuizen vier coronapatiënten overleden.

De gemeenten Vught, Valkenswaard en Eindhoven waarschuwen mensen voor drukte bij natuurgebieden.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

17.13 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt verder

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1863 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 41 minder dan vrijdag.

Het Landelijk Coordinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) stelt dat de ziekenhuisbezetting door Covid-19 een overwegend dalende trend laat zien. "We verwachten dat dit de komende week aanhoudt", aldus het LCPS.

De ontwikkelingen ten aanzien van de Britse variant worden op de voet gevolgd "omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames". Van de 1863 coronapatiënten liggen er 538 op de intensive care, vier meer dan vrijdag.

Op de speciale verpleegafdelingen voor coronapatiëntenin de ziekenhuizen liggen 1325 mensen, 45 patiënten minder dan vrijdag. Zaterdag zijn 214 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, evenveel als vrijdag. Van hen zijn er 32 opgenomen op de ic, ook hetzelfde aantal als vrijdag.

17.00 - Oproep om weg te blijven bij drukke schaatsplekken herhaald

Het kabinet, burgemeesters en ijsverenigingen roepen inmiddels allemaal op zo min mogelijk mensen te ontmoeten en reisbewegingen te beperken. Ook al ligt er nog zo'n mooie ijsvloer, het is niet de bedoeling dat iedereen daar gaat schaatsen.

Schaatsbond KNSB vraagt iedereen verstandig te zijn, dicht bij huis te blijven en alleen op vijvers, grachten of sloten in de eigen woonplaats te schaatsen. Gemeenten kunnen besluiten om schaatsbanen, meren en vijvers af te sluiten voor schaatsers als het er te druk wordt.

16.13 - Cijfers deze week lager dan voorgaande weken, maar met kanttekening

In heel Nederland kwamen er de afgelopen 24 uur 4229 coronabesmettingen bij, dat zijn er iets minder dan vrijdag. Daarmee zijn de cijfers vandaag vergelijkbaar met de cijfers van vrijdag en van vorige week. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 24.207 meldingen van positieve tests, een gemiddelde van 3458 besmettingen per etmaal.

Dat cijfer ligt lager dan in de voorgaande weken, maar is ernstig vertekend door de sluiting van de teststraten afgelopen zondag. Vanwege het winterweer konden tienduizenden mensen zich die dag niet laten testen. Ook in de dagen erna waren veel teststraten nog dicht.

Verreweg de meeste testlocaties zijn inmiddels weer open, maar het is niet bekend hoeveel mensen die op zondag zouden zijn getest, nu alsnog weten of ze het coronavirus onder de leden hebben. Het aantal sterfgevallen door corona steeg met 67, een meer dan vrijdag. Dat is vergelijkbaar met voorgaande dagen. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want sterfgevallen worden soms pas na een tijdje geregistreerd.

15.21 - 556 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

In Brabant is er een daling te zien in het aantal positieve coronatests: in een dag tijd zijn er 556 nieuwe positieve tests gemeld. Een dag eerder waren dat er 718.

Wachten op privacy instellingen...

14.40 - Fabrikant Moderna mag hoeveelheid vaccin per flesje verhogen

Vaccinproducent Moderna mag de hoeveelheid coronavaccin per flesje verhogen tot maximaal veertig procent. Dat schrijft The New York Times. Moderna heeft goedkeuring gekregen van de Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit, de FDA.

Door die verhoging kunnen uit elke flacon veertien doses worden gehaald in plaats van de huidige tien. Op die manier kunnen de vaccinatiecampagnes worden versneld.

12.17 - Gemeente Eindhoven vraagt de drukte te spreiden

De gemeente Eindhoven vraagt mensen niet meer naar de Karpendonkse Plas te komen. Daar was het aan het begin van de middag erg druk. "We verzoeken daarom een andere plek te bezoeken. Zo spreiden we samen de drukte. Geniet, maar vermijd drukte!"

Wachten op privacy instellingen...

12.00 - Eindelijk een volle zaal: honderden bezoekers naar proefevenement

Een evenement met honderden bezoekers, in de huidige coronalockdown is het haast ondenkbaar. Toch komen zo'n vijfhonderd mensen maandag samen in het Beatrix Theater in Utrecht. Het is het eerste proefevenement van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid, waar wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd.

11.38 - Universiteit gaat coronavaccin AstraZeneca testen op kinderen

De universiteit van Oxford gaat het vaccin dat de instelling heeft ontwikkeld met farmaceut AstraZeneca testen op kinderen en jongeren. Er worden driehonderd vrijwilligers gezocht tussen de 6 en 17 jaar. De onderzoekers willen weten of het vaccin ook bij hen werkt. "Omdat sommige kinderen mogelijk baat kunnen hebben bij inenting", zegt hoofdonderzoeker en hoogleraar Andrew Pollard. De proeven beginnen deze maand.

11.20 - Vught en Valkenswaard roepen op niet met auto naar schaatsplas te komen

De gemeente Vught heeft schaatsers zaterdagochtend opgeroepen niet meer met de auto naar de IJzeren Man te komen. De parkeerplaats was rond tien uur al helemaal vol. Hetzelfde geldt voor het Brugven bij Valkenswaard. De gemeenten vragen inwoners een andere, rustigere locatie te zoeken om te schaatsen.

11.01 - ROAZ-cijfers

Het totale aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen is het voorbije etmaal met vijf gestegen, naar 320. Dat maakte het ROAZ zaterdagochtend rond elf uur bekend. De afgelopen 24 uur zijn 47 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Dit zijn er tien meer dan vrijdag. Vier coronapatiënten overleden het voorbije etmaal, vier werden overgeplaatst en 42 zijn uit het ziekenhuis ontslagen.

06.11- Politie stopt carnavalsfeesten in Bredase kroegen

De politie heeft vrijdagavond online-carnavalsfeesten in twee Bredase cafés beëindigd omdat de coronaregels werden overtreden. Volgens een politiewoordvoerder waren er zo'n twintig mensen aanwezig in beide kroegen. In BN DeStem laat de woordvoerder weten dat er in een van de cafés 'werd gehost en in- en uitgelopen'. Dat is samenscholing en dat is in deze coronatijd verboden. Alle aanwezigen kregen een proces-verbaal.

Wachten op privacy instellingen...

03.40 - Belgische politie klaar voor koppige voorjaarsvakantieganger

De Belgische politie maakt zich op om mensen te onderscheppen die in de voorjaarsvakantie het verbod op onnodige reizen trotseren. Nederlanders die zich toch de grens over wagen of Belgen die in omgekeerde richting gaan, kunnen op fuiken en patrouilles stuiten. Vrijdag ontstond daardoor aan de Limburgse grens al een flinke file.

03.30 - Oproep om niet samen te scholen op het ijs wegens corona

Het kabinet, burgemeesters en ijsverenigingen roepen op dit weekend zo min mogelijk mensen te ontmoeten en reisbewegingen te beperken. "Ook al ligt er nog zo'n mooie ijsvloer, het is niet de bedoeling dat iedereen daar gaat schaatsen", zeggen ze doelend op de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Schaatsbond KNSB vraagt iedereen verstandig te zijn, dicht bij huis te blijven en alleen op vijvers, grachten of sloten in de eigen woonplaats te schaatsen. Voldoende afstand houden tot andere schaatsers is daarbij het devies.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.