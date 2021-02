Coronanieuws: 'Ook al ligt er mooi ijs, het is niet de bedoeling dat iedereen daar gaat schaatsen'

Veel mensen willen graag schaatsen op plassen (foto: Rob van Kaathoven). vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De politie heeft vrijdagavond een online-carnavalsfeest in een Bredaas café beëindigd omdat de coronaregels werden overtreden.

De Belgische politie maakt zich op om mensen te onderscheppen die in de voorjaarsvakantie het verbod op onnodige reizen trotseren.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

06.11- Politie stopt carnavalsfeest in Bredase kroeg

De politie heeft vrijdagavond een online-carnavalsfeest in een Bredaas café beëindigd omdat de coronaregels werden overtreden. Volgens een politiewoordvoerder waren er zo'n twintig mensen aanwezig in de kroeg aan de Boschstraat. In BN De Stem laat de woordvoerder weten dat 'er werd gehost en in- en uitgelopen'. Dat is samenscholing en dat is in deze coronatijd verboden. Alle aanwezigen, inclusief de café-uitbater, kregen een proces-verbaal.

03.30 - Belgische politie klaar voor koppige voorjaarsvakantieganger

De Belgische politie maakt zich op om mensen te onderscheppen die in de voorjaarsvakantie het verbod op onnodige reizen trotseren. Nederlanders die zich toch de grens over wagen of Belgen die in omgekeerde richting gaan, kunnen op fuiken en patrouilles stuiten. Vrijdag ontstond daardoor aan de Limburgse grens al een flinke file.

03.30 - Oproep om niet samen te scholen op het ijs wegens corona

Het kabinet, burgemeesters en ijsverenigingen roepen op dit weekend zo min mogelijk mensen te ontmoeten en reisbewegingen te beperken. "Ook al ligt er nog zo'n mooie ijsvloer, het is niet de bedoeling dat iedereen daar gaat schaatsen", zeggen ze doelend op de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Schaatsbond KNSB vraagt iedereen verstandig te zijn, dicht bij huis te blijven en alleen op vijvers, grachten of sloten in de eigen woonplaats te schaatsen. Voldoende afstand houden tot andere schaatsers is daarbij het devies.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.