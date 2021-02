Extra controles bij Belgische grens vanwege carnavalsvakantie: 'Tijd van waarschuwen is voorbij'

De Belgische politie houdt extra grenscontroles vanwege de carnavalsvakantie. Zonder goede reden word je teruggestuurd met een boete van al snel 250 euro. "De tijd van waarschuwen is voorbij", weet commissaris Alain Verstrepen van de Vlaamse wegpolitie.

Tientallen Nederlandse auto's worden zaterdagochtend aan de kant gezet. "We hadden zojuist iemand die voor een verjaardagsfeestje naar België kwam. "Tja", glimlacht Verstrepen. "Dat is dus zeker geen essentiële verplaatsing."

Funshoppen

"Vakanties, funshoppen, feestjes, het mag allemaal niet. Dat zou nu wel bekend moeten zijn", vervolgt de commissaris. De boetes beginnen dus op 250 euro. "Deze worden hoger als je vaker de fout in gaat. Je hebt mensen die het al meerdere keren hebben geprobeerd." De grenswegen worden in beide richtingen in de gaten houden.