Coronanieuws: 571 nieuwe coronabesmettingen, vaccinatie- en testlocaties dicht wegens weeralarm

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

571 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, in heel Nederland zijn dat er 3497.

Agenten hebben zaterdagavond illegale feesten in Schijndel, Nuenen en Wouwse Plantage stilgelegd.

Het totale aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is het voorbije etmaal licht afgenomen, van 320 naar 317.

21.00 - Veiligheidsberaad: schaats- en carnavalsweekend goed verlopen

Het schaats- en carnavalsweekend is, onder meer met het oog op het coronavirus, goed verlopen. Dat vindt het Veiligheidsberaad, dat hierover zondag een verklaring gaf.

Het winterse weer, waarbij mensen op pad gingen om te schaatsen en te sleeën, zorgde op sommige locaties voor drukte. Maar volgens het Veiligheidsberaad konden gemeenten op tijd maatregelen nemen. Op enkele locaties kwamen toch te veel carnavalsvierders bijeen, maar "dit leidde niet tot excessen".

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's, vindt het logisch dat veel mensen naar buiten gingen. "Veel mensen willen in deze tijd even de zinnen verzetten in de gezonde buitenlucht. Gelukkig gebeurde dat grotendeels verantwoord, zodat de drukte beheersbaar bleef in de natuurgebieden en op ijsbanen. Waar nodig namen burgemeesters maatregelen tegen de drukte. Mooi dat Nederland hiervan heeft genoten. We gaan de komende week alweer richting voorjaarstemperaturen. Daar zullen veel Nederlanders ook blij mee zijn."

19.45 - Vaccinatie- en testlocaties maandagochtend dicht wegens weeralarm

De GGD sluit maandagochtend de vaccinatie- en testlocaties vanwege een weeralarm dat is afgegeven door het KNMI. De GGD GHOR bevestigt berichtgeving hierover door RTL Nieuws. Mensen die een vaccinatieafspraak hebben die als gevolg hiervan niet kan doorgaan, kunnen een nieuwe afspraak maken.

De GGD GHOR adviseert mensen om maandag de websites van de regionale GGD te raadplegen voor actuele informatie. Het KNMI gaf zondag code rood wegens verwachte gladheid door ijzel.

19.00 - Honderden lege schoenen op Grote Markt Breda

Op de Grote Markt in Breda zijn zondag honderden paren schoenen geplaatst. Normaal is het op carnavalszondag hossen voor duizenden Bredase carnavalsvierders, maar door corona kon dit niet doorgaan. Onder de noemer Waor Staode Gij? (Waar Sta Jij?) zorgt de Stichting Kielegat, zoals Breda met carnaval heet, dat er op deze wijze toch een beetje 'gehost' wordt op het centrale plein.

De schoenen worden na de actie gedoneerd aan de stichting Sympany, een circulaire kledingverzamelaar die er een nieuwe bestemming aan geeft. Afgelopen zaterdag was het op de Grote Markt zo druk met carnavalsvierders dat de politie en boa's ingrepen. Het leidde tot één arrestatie.

17.25 - CNV: ook coronabonus geven aan personeel tbs-klinieken

De coronabonus van 1000 euro voor zorgpersoneel zou ook uitgekeerd moeten worden aan personeel in tbs-klinieken, vindt vakbond CNV Zorg & Welzijn. Dat dit niet gebeurt, noemt de bond "een gebrek aan respect".

De vakbond weet dat instellingen voor forensische psychiatrie, waar tbs-veroordeelden verblijven, ruimhartig de coronabonus voor hun personeel hebben aangevraagd. Dit omdat zij volgens CNV in eerste instantie te horen hadden gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat de aanvragen waren goedgekeurd.

"Het ministerie komt daar nu ter elfder ure op terug. Het argument zou zijn dat forensische psychiatrie geen zorg is die door VWS wordt gefinancierd, maar door Justitie", aldus CNV. De bond zegt dat het kabinet heeft beloofd dat alle zorgpersoneel dat extra inspanningen heeft verricht tijdens de coronacrisis recht heeft op de bonus. "Personeel in tbs-klinieken hoort daar zeker bij", zegt Joost Veldt, bestuurder bij CNV Zorg & Welzijn.

Zo wijst de bond erop dat de druk op personeel tijdens de coronacrisis groter was. De spanning in klinieken liep op omdat de bewegingsvrijheid van tbs'ers werd verminderd, bijvoorbeeld door het intrekken van verloven, zegt de bond.

16.00 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer licht gedaald

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1859 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er vier minder dan de vorige dag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten liggen er 530 op de intensive care, een daling van acht patiënten vergeleken met de dag ervoor, en 1329 op verpleegafdelingen, vier patiënten meer.

Volgens het LCPS volgt de ziekenhuisbezetting door corona momenteel een overwegend dalende trend. "We verwachten dat dit de komende week aanhoudt. We volgen de ontwikkelingen ten aanzien van de Britse variant op de voet, omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames."

15.30 - 571 coronabesmettingen in Brabant

In Brabant is een lichte stijging te zien in het aantal positieve coronatests: in een dag tijd zijn er 571 nieuwe positieve tests gemeld. Een dag eerder waren dat er 552 (na correctie).

15.25 - 3497 coronameldingen in heel Nederland

In heel Nederland zijn het afgelopen etmaal 3497 coronameldingen gemeld, aldus het RIVM. Ook zijn er 23 nieuwe sterfgevallen.

14.30 - Meer politietoezicht Tilburg na te veel carnavalsvierders in stad

De politie in Tilburg let zondag extra op in het centrum van de stad, nadat het zaterdag op het Piusplein en in de Piushaven te druk werd met mensen die toch carnaval wilden vieren. Op Twitter adviseert de Tilburgse politie in het Tilburgs dat als het te druk wordt, ze met een 1,5 meter polonaise naar huis moeten gaan.

12.46 - Boxmeer waarschuwt schaatsliefhebbers voor drukte

Naast de gemeente Vught waarschuwt ook de gemeente Boxmeer schaatsliefhebbers om vanwege de drukte niet massaal naar schaatsplassen te gaan. Dit om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gemeente heeft de Heiveldsestraat in Beugen afgesloten en vraagt mensen om sowieso niet met de auto daar naartoe te komen.

12.39 - Zorgorganisaties vaccineerden alle medewerkers

Zeker negen grote zorgorganisaties in Zuid-Holland hebben vorige maand tegen de afspraken in alle verpleeghuismedewerkers uitgenodigd voor een vaccinatie. Alleen zorgverleners die direct in contact komen met bewoners mogen met voorrang worden gevaccineerd. Een van de organisaties, Argos Zorggroep, vaccineerde zelfs thuiswerkers die geen zorgtaken hebben. Dit meldt RTL Nieuws na onderzoek.

11.38 - Illegaal feest in Schijndelse manege stilgelegd

Ook in Schijndel moest de politie zaterdagavond een illegaal feest beëindigen. Dit vond plaats in een manege. Ook hier werden - net zoals in Nuenen en Wouwse Plantage - twintig bezoekers, die zich niet aan de coronamaatregelen hielden, bekeurd.

11.00 - ROAZ-cijfers

Het totale aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is het voorbije etmaal licht afgenomen, van 320 op zaterdagochtend naar 317 op zondagochtend. Dat maakte het ROAZ zondagochtend rond elf uur bekend. De afgelopen 24 uur zijn 21 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, 26 minder dan zaterdag. Drie coronapatiënten werden overgeplaatst en 22 coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen. Tien coronapatiënten overleden het voorbije etmaal.

09.38 - Politie beëindigt illegale feesten

Agenten hebben zaterdagavond een illegaal feest beëindigd in een loods in Nuenen. De twintig bezoekers trokken zich niets aan van de coronamaatregelen en zijn daarvoor bekeurd. Ook in Wouwse Plantage moest een feest worden stilgelegd. Dat vond plaats in een schuur aan de Weststraat. Ook hier waren zo'n twintig mensen aanwezig. Ook zij kregen een bekeuring vanwege het samenscholen.

Dansende mensen (archieffoto: ANP) vergroot

09.30 - Waarschuwing voor drukte bij IJzeren Man in Vught

De gemeente Vught waarschuwt mensen dat het zondagochtend vroeg al erg druk was met mensen die schaatsen bij de IJzeren Man. De parkeerplaats was rond halftien al bijna vol. Om drukte - en zo een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen - wordt mensen aangeraden om te draaien als ze zien dat het druk is.

04.00 - Tientallen bekeuringen bij feest in Zeeland

In het Zeeuwse Ritthem heeft de politie zaterdagnacht 84 mensen bekeurd die ondanks de geldende coronaregels met zijn allen aan het feesten waren. Twee mensen zijn aangehouden en de geluidsapparatuur werd in beslag genomen.

00.21 - Politiemacht beëindigt 'coronafeest' op woonwagenkamp in Nijmegen

Een politiemacht heeft zaterdagavond rond halfelf een eind gemaakt aan een feest op woonwagenkamp Teersdijk in Nijmegen. Toen de feestvierders de agenten zagen, renden er veel weg. De achterblijvers kregen boetes en drie van hen zijn opgepakt. De brandweer heeft het vuur geblust. Maar nadat de agenten waren vertrokken, kwamen zo'n vijftien tot twintig mensen weer naar buiten en staken ze het vreugdevuur opnieuw aan.

23.50 - Ademtest corona tijdelijk niet meer gebruikt in teststraten Amsterdam

Ademtesten om corona te detecteren worden tijdelijk niet meer gebruikt bij de GGD-locaties in Amsterdam. Een woordvoerder van de GGD GHOR bevestigt zaterdag berichtgeving hierover door RTL Nieuws. Er zijn verschillen opgetreden tussen de uitslagen via ademtesten en via PCR-testen en dat moet nader worden onderzocht.

De adem-sneltest bij de GGD in de Rai in Amsterdam (foto: ANP 2021/Patrick Post). vergroot

