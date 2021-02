Coronanieuws: vraagtekens bij corona-ademtest na verschil in uitslag met PCR-test

De adem-sneltest bij de GGD in de Rai in Amsterdam (foto: ANP 2021/Patrick Post). vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Ademtesten om corona te detecteren worden tijdelijk niet meer gebruikt bij de GGD-locaties in Amsterdam na twijfels over de uitslagen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

04.00 - Tientallen bekeuringen bij feest in Zeeland

In het Zeeuwse Ritthem heeft de politie zaterdagnacht 84 mensen bekeurd die ondanks de geldende coronaregels met zijn allen aan het feesten waren. Twee mensen zijn aangehouden en de geluidsapparatuur werd in beslag genomen.

Wachten op privacy instellingen...

00.21 - Politiemacht beëindigt 'coronafeest' op woonwagenkamp in Nijmegen

Een politiemacht heeft zaterdagavond rond halfelf een eind gemaakt aan een feest op woonwagenkamp Teersdijk in Nijmegen. Toen de feestvierders de agenten zagen, renden er veel weg. De achterblijvers kregen boetes en drie van hen zijn opgepakt. De brandweer heeft het vuur geblust. Maar nadat de agenten waren vertrokken, kwamen zo'n vijftien tot twintig mensen weer naar buiten en staken ze het vreugdevuur opnieuw aan.

23.50 - Ademtest corona tijdelijk niet meer gebruikt in teststraten Amsterdam

Ademtesten om corona te detecteren worden tijdelijk niet meer gebruikt bij de GGD-locaties in Amsterdam. Een woordvoerder van de GGD GHOR bevestigt zaterdag berichtgeving hierover door RTL Nieuws. Er zijn verschillen opgetreden tussen de uitslagen via ademtesten en via PCR-testen en dat moet nader worden onderzocht.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.