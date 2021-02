Het blijft druk op de gipsafdeling: 'Ze vallen nu niet op het ijs, maar op de stoep'

De gipskamer van het Amphia Ziekenhuis. vergroot

Het was topdrukte dit weekend op de spoedeisendehulp-afdelingen van de Brabantse ziekenhuizen. De vele valpartijen op het ijs zorgden voor botbreuken die de gipsmeesters van de ziekenhuizen bakken vol werk bezorgden. En ook al kan er op de meeste plekken maandag niet meer worden geschaatst: het blijft druk in de ziekenhuizen. “Mensen vallen nu gewoon buiten op de stoep.”

Niet ijsbaan op de plassen en slootjes, maar de gladheid op de stoep is de oorzaak van de botbreuken deze maandagochtend. “We zien nu vooral mensen die buiten vallen”, zegt Yvon van den Berg van het Sint Anna Ziekenhuis in Geldrop. “We zien veel mensen die gewoon aan de wandel zijn en dan vallen”, vertelt ze. “Maar ook mensen die het dit weekend op het ijs gevallen zijn, maar het even hebben afgewacht. Zij worden vandaag dan alsnog door de huisarts doorgestuurd.”

Alle gipsmeesters in huis

Gelukkig is het een ‘gewone’ maandag en zijn alle gipsmeesters in huis. “Ongeveer de helft van alle mensen die binnenkomen op de spoedeisende hulp, komt vanwege een val.”

Bij het ETZ in Tilburg waren er maandagochtend al zo’n dertig tot vijfendertig mensen met botbreuken binnengekomen, allemaal door de gladheid. Net als bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, ook daar meldden zich al tientallen mensen met botbreuken deze maandag. Twintig mensen kwamen daar naar de spoedeisende hulp omdat ze door de gladheid onderuit waren gegaan.

'Het is nog niet voorbij'

Ook in het Catharina Ziekenhuis is het nog druk. “Het is nog niet rustig geworden”, vertelt Roel Rambags van het Catharina. “We gaan nog gewoon door met gipsen.” Hij heeft er even een blaadje bij gepakt. “We hebben zitten turven: vrijdag waren er 29 mensen met fracturen, zaterdag 35, zondag 25 en maandagochtend al zeven.” Het wordt dus al wel íets rustiger. “De aantallen van dit weekend gaan we denk ik niet meer halen. Ik verwacht dat het langzaam opdroogt.”

Al zal deze ‘gipsgolf’ nog even zichtbaar blijven bij de drukte in het ziekenhuis, vertelt Rambags. “Al die mensen die nu met gips rondlopen, moeten allemaal terugkomen. Dan moet het verband eraf, moet er nog een fotootje worden gemaakt… het is nog niet voorbij.”

