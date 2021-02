Wachten op privacy instellingen... De politie arresteerde twee mensen. De politie bij de Veldhovense woning. Volgende Vorige vergroot 1/3 170 kilo cocaïne gevonden in huis in Veldhoven, drie verdachten aangehouden

In een huis in Veldhoven heeft de politie vrijdag meer dan 170 kilo cocaïne gevonden. Ook vond de politie in het huis 5000 euro aan contant geld. De vondst werd maandag door de politie bekendgemaakt. Het is de tweede grote drugsvangst in de regio in een paar dagen tijd. Op meer plekken worden dit soort fikse vangsten gedaan.

Sandra Kagie & Willem-Jan Joachems Geschreven door

Twee mannen en een vrouw werden aangehouden. Zij zitten nog vast voor verhoor. Het onderzoek naar de verdachten is nog in volle gang, laat de politie van de landelijke eenheid maandag weten. Er worden geen details gegeven over de zaak.

De handelswaarde van deze partij is ongeveer 4 miljoen euro. De straatwaarde is makkelijk het dubbele of meer.

Reeks drugsvangsten

Vorige week dinsdag onderschepte de politie ook al een fikse lading drugs in de regio. Toen ging het om 80 kilo coke in Eindhoven. De politie heeft de zaak nog in onderzoek en wil niet zeggen of er een verband is.

Ook in de regio Roosendaal valt een reeks drugsvangsten op de voorbije weken. Daar ging het om drie ladingen van in totaal zo'n 900 kilo cocaïne. Maar ook hier is geen verband bekend.

Een pakketje met cocaïne (foto: politie).

