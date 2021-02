Oscar werkt zes dagen per week in de bouw om zijn reptielenhuis overeind te houden

Oscar in zijn reptielenhuis. vergroot

Was hij voor de coronacrisis elke dag in zijn reptielenhuis te vinden, nu werkt Oscar Maas weer zes dagen per week als glaszetter in de bouw. “Ik heb maar een baantje erbij gezocht. En mijn hele salaris gaat honderd procent door naar de reptielen.”

Reptielenhuis De Aarde is inmiddels een begrip in Breda. Oscar begon het negen jaar geleden, toen hij van zijn hobby zijn werk maakte. “Het is mijn levenswerk. Álles zit erin. We zijn er elke dag. De gedachte dat dat op zou houden: dat is verschrikkelijk.”

Het is eigenlijk geen optie, voor de ondernemer. Al bijna een half jaar houdt hij de deuren noodgedwongen gesloten, terwijl de kosten gewoon doorlopen. Voor de huur van het pand, het voer voor de reptielen die hij heeft, de energiekosten, “in de meeste verblijven is het gewoon 35 graden”, loonkosten, noem maar op. "Dat loopt allemaal één op één door. Het maakt voor de kosten niet uit of we duizend of tien bezoekers binnen hebben." Of nul, zoals de laatste tijd.

"Alles is weg, mijn pensioen, het geld dat we hadden gespaard voor de uitbreiding, alles is op."

Tot nu toe heeft het reptielenhuis het zelf uit kunnen zingen. “Kijk, ik kom uit een ondernemersfamilie”, vertelt Oscar. “Ik heb geleerd dat je voldoende geld op de bank moet hebben.”

Maar inmiddels is écht alles op. “Maar alles is weg, mijn pensioen, het geld dat we hadden gespaard om bij te bouwen, alles is op.” Er was een plan om het reptielenhuis verder uit te breiden. Van de 600 vierkante meter die het nu is, naar 1200 vierkante meter. "Maar dat plan is helemaal uit zicht nu."

Hij werkt er dus zelfs fulltime bij om zijn reptielenhuis maar overeind te kunnen houden. Voor de verschillende steunmaatregelen komt Oscar naar eigen zeggen niet in aanmerking. “Ik kreeg bijvoorbeeld van de gemeente Breda te horen dat ik geen subsidie krijg, omdat mijn partner nog inkomen heeft. Maar we werken sámen in het reptielenhuis.” Oscar heeft bezwaar aangetekend.

"Ik kan geen geld aannemen als ik het niet écht nodig heb."

En dus is een crowdfundingsactie nu de laatste strohalm om Reptielenhuis De Aarde overeind te houden. Samen met Breda Maakt Mij Blij is die opgestart. Voor hen is het heel wat anders dan ondernemers helpen hun overgebleven flessen wijn of pompoenen aan de man te brengen.

Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij vertelt: “Reptielenhuis De Aarde is ook echt een begrip in Breda. Ik dacht meteen: die moeten we helpen, laten we in actie komen.” Ze maakten onder meer een video om de crowdfundingsactie handen en voeten te geven.

50.000 euro is het streefbedrag. “Ik kan geen geld aannemen als ik het niet écht nodig heb”, zegt Oscar. “Zo zit ik niet in elkaar. Maar nu wordt het wel heel erg taai.” Nog voordat de actie goed en wel gestart is, is er al bijna 700 euro overgemaakt. “Ja, te gek he? Het is fantastisch. Ik werd er helemaal stil van.”

Via de website van reptielenhuis De Aarde kan er gedoneerd worden.

