Coronanieuws: avondklok moet per direct worden opgeheven, beslist de rechter

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De politie schreef in een week tijd 7383 boetes uit voor niet naleven avondklok.

De Nederlandse economie krimpt met 3,8 procent in 2020, dat is de sterkste daling ooit gemeten.

De rechter heeft besloten dat de avondklok per direct moet worden opgeheven.

10.49 - Geen uitstel opheffen avondklok door hoger beroep

Het instellen van beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag over het opheffen van de avondklok heeft geen opschortende werking. De avondklok moet van de rechter dus per direct worden opgeheven. Dat zegt een woordvoerder van de Haagse rechtbank.

10.27 - Rechter beslist dat avondklok per direct moet worden opgeheven

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid. De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met Tweede en Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie "zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak".

10.20 - Nederlandse export kromp met bijna een procent

De Nederlandse export van goederen in december met 0,9 procent gekrompen op jaarbasis. Daarmee kwam volgens het CBS een drie maanden durende opleving ten einde.

Er werden in de laatste maand van 2020 vooral minder delfstoffen, aardolieproducten, machines en apparaten uitgevoerd dan een jaar eerder. Daar staat tegenover dat er meer chemische producten werden geëxporteerd.

Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export momenteel wel gunstiger dan in december.

10.04 - Consumentenbestedingen dalen flink door coronacrisis

De krimpende economie ging hand in hand met een daling in het aantal consumentenbestedingen. Nederlanders gaven in december 2020 veel minder uit dan in de feestdagenperiode een jaar eerder. Volgens het CBS daalden de uitgaves van consumenten op jaarbasis met bijna twaalf procent.

Die daling kwam met name door de sluiting van de winkels. Toen door de strengere coronamaatregelen veel zaken op 15 december dicht moesten, werd er minder geld uitgegeven aan zogeheten diensten. Denk aan horeca, kappers, bioscopen, pretparken, theaters, dierentuinen, zwembaden en musea. Uitgaven aan diensten zijn goed voor meer dan de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen.

Drukte in de winkelstraten (foto: Omroep Brabant). vergroot

9.47 - Economie kromp in 2020 met 3,8 procent, sterkste achteruitgang ooit gemeten

De Nederlandse economie is in 2020 met 3,8 procent gekrompen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dat de sterkste krimp ooit gemeten. De achteruitgang was in crisisjaar 2009 nog 3,7 procent. Toch is de krimp in Nederland beperkter dan in andere landen. ''Dit komt onder andere door ons omvangrijke steun- en herstelpakket'', zegt minister van Economische Zaken Bas van 't Wout.

In het tweede kwartaal van 2020 was er een krimp van 8,5 procent. Toen werd de economische bedrijvigheid hard geraakt door de eerste lockdown tegen het coronavirus. In het derde kwartaal was er juist een groei. Dat kwam vooral doordat de maatregelen grotendeels waren opgeheven.

07.15 - 'Coronacrisis stuwt vraag naar fietskoeriers en pizzabakkers'

Naar sommige beroepen is er juist veel vraag tijdens de coronacrisis. Volgens uitzendconcern Randstad zijn de functies assistent supermarktmanager, IC-verpleegkundige en fietskoerier met stip binnengekomen op zijn jaarlijkse lijst van kansrijke beroepen.

Dit heeft deels te maken met de heersende pandemie. Door de vele bezorgmaaltijden is er bijvoorbeeld dringend behoefte aan meer pizzabakkers. Los van de effecten van corona bieden de ICT en de techniek al langer meer vacatures dan andere vakgebieden. Ook in de bouw, het onderwijs en de zorg is blijvend veel vraag naar personeel.

Een fietskoerier aan het werk (foto: Omroep Brabant). vergroot

06.00 - Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag weer hoeveel nieuwe coronagevallen in de afgelopen week zijn geregistreerd. Dat aantal blijft ongeveer gelijk, maar dat beeld kan vertekend zijn door het winterweer.

Ruim een week geleden moesten de GGD'en alle teststraten sluiten vanwege kou, sneeuw, snijdende wind en gladheid. Tienduizenden afspraken gingen niet door. Die mensen konden in de dagen erna alsnog worden getest, maar die uitslagen tellen dan waarschijnlijk mee voor de nieuwe week, waarvan het overzicht vandaag komt. Op maandagochtend waren de teststraten ook enkele uren dicht vanwege ijzel, maar het is niet duidelijk hoe groot het effect daarvan is. En als er een effect is, zal dit vooral te zien zijn in de cijfers van komende week.

Het aantal positieve tests is zeven weken op rij gedaald. Eind december kreeg het RIVM in zeven dagen tijd 82.340 meldingen van positieve tests, vorige week waren het er 24.668. Dat komt neer op gemiddeld 3524 per dag. In de zes dagen daarna zijn 22.520 nieuwe gevallen geregistreerd, gemiddeld 3753 per dag.

05.00 - Kinderpersconferentie bij Jeugdjournaal

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven om kwart voor zeven een kinderpersconferentie over corona. Het NOS Jeugdjournaal stelt de vragen aan de bewindslieden. De persconferentie is in dezelfde zaal in het ministerie van Justitie en Veiligheid als waar de andere persconferenties plaatsvinden. Ook nu is er een gebarentolk aanwezig.

04.00 - Coronavaccinatie op Friese Waddeneilanden begint

De eerste inwoners van de vier Friese Waddeneilanden worden vanaf dinsdag gevaccineerd tegen het coronavirus. Een speciale inentingsploeg gaat van het vasteland naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, zodat de bewoners niet de oversteek hoeven te maken. Over vijf weken krijgen de eilanders de tweede prik en zouden ze beschermd moeten zijn tegen het coronavirus.

In totaal komen ongeveer 1700 mensen in aanmerking voor de vaccinatie.

03.15 - Enorme groei van bedrijven om honden uit te laten

Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen een hond genomen. De trouwe viervoeter moet straks als we weer naar het werk mogen, wel uitgelaten worden. Dat lijkt op het eerste gezicht geen probleem, omdat de afgelopen vijf jaar het aantal hondenuitlaatservices met meer dan de helft is gestegen, schrijft De Telegraaf.

Op 1 januari 2016 waren er in Nederland 941 hondenuitlaatservices, op 1 januari 2021 maar liefst 1428, blijkt uit het aantal inschrijvingen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

00.00 - Al 63.000 aanmeldingen voor proeffestivals

Festivalgangers hebben zich massaal aangemeld voor de proeffestivals van Fieldlab Evenementen. De teller stond maandagavond om 19.00 uur al op 63.000, vertelde programmamanager Pieter Lubberts in het televisieprogramma Jinek.

De data voor de eerder al aangekondigde festivals werden maandagmiddag bekend. 13 maart vindt er een dancefestival plaats en op 14 maart wordt een popfestival georganiseerd, allebei op het terrein in Biddinghuizen waar onder meer Lowlands wordt gehouden. Bij de proeffestivals kunnen op beide dagen 1500 mensen zijn, verdeeld in groepen van 500 personen

