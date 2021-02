Man die met geld gooide en brand stichtte, moet een jaar de cel in

Het appartement waar brand werd gesticht (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Het regende vorig jaar maart tienduizenden euro’s, vanaf een balkon in Den Bosch. De 44-jarige verwarde Bosschenaar die met geld strooide, heeft van de rechter in Den Bosch een jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen. Vóór zijn strooibeurt had de uit Iran afkomstige man namelijk op een aantal plekken brand gesticht in een flatcomplex aan de Klokkenlaan.

Zijn moeder, die in één van de appartementen woonde, sprong uit paniek van het balkon op de tweede verdieping.

Er raakte niemand ernstig gewond, maar de daad van de verwarde man bracht mensen wel in levensgevaar en veroorzaakte onrust, zo vindt de rechter. Hij meldde verder dat de man nog eens een half jaar de cel in moet wanneer hij zich de komende twee jaar weer misdraagt.

Vrij, onder voorwaarden

Omdat de Iraniër al tien maanden vastzit, komt hij nu op vrije voeten. Hij moet zich wel aan allerlei afspraken houden, waaronder opname in een kliniek. Ook moet hij op zoek naar een passende werkkring en woonruimte en mag hij geen druppel alcohol meer drinken. De rechter vindt het overigens een goede zaak dat de man spijt heeft betuigd aan zijn moeder en alle andere bewoners van het flatgebouw. Bovendien 'is het gooien van het geld een sterk aanknopingspunt dat verdachte niet wist waar hij mee bezig was', aldus de rechter.

Er werd dinsdag alleen uitspraak gedaan in de opzettelijke brandstichting. Het is nog onduidelijk of de Bossche Iraniër wordt vervolgd voor de hoeveelheid geld die hij in zijn bezit had. Omwonenden hadden het destijds over tonnen, de politie over tienduizenden euro's. Justitie doet nog onderzoek naar de herkomst van het geld.

Een deel van het geld dat naar beneden is gegooid (foto: SQ Vision/Bart Meesters). vergroot

De moeder van de Iraniër kwam tijdens de zitting, twee weken geleden, ook aan het woord. Zij noemde haar zoon heel sociaal en lief: "Niemand heeft ooit last van hem." De brandstichting heeft ze hem allang vergeven, wat duidelijk werd door de vele kusgebaren die ze in de rechtszaal naar elkaar maakten.

Justitie eiste cel en behandeling

De Officier van Justitie eiste 36 maanden gevangenisstraf, waarvan 22 voorwaardelijk, en behandeling van de man in een kliniek. In de praktijk zou de verdachte, die al tien maanden vastzit, dan nog vier maanden in de cel verblijven.

De man vindt zelf dat hij al genoeg gestraft is. Hij wil na zijn behandeling ooit een winkeltje beginnen met handgemaakte sieraden. De Iraniër zegt dat hij die avond in maart een psychose had. Tegen de rechter verklaarde hij dat hij compleet in de war was en waanbeelden had. Volgens zijn advocaat 'zag' hij zelfs mannen van de Iraanse geheime dienst in de flat.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.