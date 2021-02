Quinn (17) kwam één minuut te laat thuis en kreeg als eerste avondklokboete: 'Heb 'm net betaald'

Uitgerekend deze ochtend maakte Quinn de boete van 95 euro over (foto: Quinn Derksen) vergroot

Het was pas één minuut over negen, en hij was vierhonderd meter verwijderd van zijn huis. Toch kreeg de 17-jarige Quinn uit Cuijk als eerste in Nederland een boete voor het overtreden van de avondklok. Dinsdag veegde de rechter die avondklok van tafel, maar voor Quinn is het duidelijk: ''Ik was gewoon te laat, klaar.''

Quinn fietste op zaterdag 23 januari, de dag dat de avondklok in zou gaan, als een speer van een vriendin in Mill naar huis om op tijd thuis te zijn. Een ritje van zo'n dertig minuten. ''Maar het was heel gezellig en het liep uit, dus ik moest het in twintig minuten doen'', vertelt Quinn.

''Even later appte een vriendin of ik het nieuws gehoord had...''

Bijna haalde hij het. ''Ik hoefde nog maar vierhonderd meter, nog één minuutje fietsen, en dan was ik thuis geweest.'' Maar vlak bij zijn huis kwam een politieauto hem tegemoet gereden. ''Balen. Ik kwam thuis en ik zei: ik heb het weer geflikt hoor'', doelend op het feit dat hij met één minuut te laat komen een boete aan zijn broek had hangen.

Uitgerekend deze ochtend maakte Quinn nietsvermoedend de boete van 95 euro over. ''Even later appte een vriendin of ik het nieuws gehoord had...'', vertelt hij. ''Toen had ik 'm dus net betaald.''

''Ik was gewoon te laat, klaar.''

In heel het land zijn de afgelopen weken 26.000 boetes uitgedeeld aan mensen die tijdens de avondklok zonder goede reden op straat waren. Het is nog niet bekend wat hiermee gaat gebeuren. Honderden beboete mensen claimen inmiddels wel het geld terug of willen het kwijtgescholden zien.

Quinn weet nog niet wat hij gaat doen. ''Ik was gewoon te laat, klaar,'' reageert hij gelaten. Toch gaat hij er nog eens goed over nadenken. ''Ik ga het er vanavond over hebben met mijn ouders. Misschien dat ik het toch terug ga vragen.''

Het kabinet wil dat de avondklok gehandhaafd blijft tot er een hoger beroep over de zaak is geweest. De Nederlandse staat heeft daarom aan het gerechtshof gevraagd de uitspraak van de rechter te schorsen in afwachting daarvan. Het hof in Den Haag buigt zich hierover om 16.00 uur.

