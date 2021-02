Bezwaren tegen sloop Theater aan de Parade afgewezen, gebouw nog dit jaar tegen de vlakte

De schetsen van het nieuwe Theater aan de Parade (beeld: gemeente Den Bosch). vergroot

De sloop van het Theater aan de Parade in Den Bosch begint in april en gaat vijf tot zes maanden duren. De klus liep vertraging op door een zaak die omwonenden hadden aangespannen tegen Burgemeester en Wethouders. Nederlands hoogste rechtsorgaan stelden hen dinsdag echter in het ongelijk. B en W hopen dat de werkzaamheden die voorafgaan aan de sloop snel van start kunnen gaan.

Het college laat dit weten in een reactie op de uitspraak van de Raad van State, die een opluchting betekent voor politiek en cultuur minnend Den Bosch. De stad smacht al bijna vijftien jaar naar een nieuw cultuurpodium.

"We zijn blij dat de Raad van State heeft uitgesproken geen belemmering te zien voor de start van de sloop- en bouwwerkzaamheden", zo melden B en W. Eerst zullen trillingsmeters worden geplaatst en 3D-opnamen van de omgeving worden gemaakt

Mensen die in de buurt van het theater wonen, waren naar de Raad van State gestapt, omdat ze bang zijn dat er te veel verloren zou gaan bij het afbreken van het pand. Ook zaten ze niet te wachten op overlast tijdens de sloop en nieuwbouw.

Bestemmingsplan na lange vergadering

Vorig jaar oktober zette de gemeenteraad na een lange vergadering het licht op groen voor het bestemmingsplan om een nieuw Theater aan de Parade mogelijk te maken. Volgens wethouder Huib van Olden (CDA) was dat de 'go' waar iedereen al jaren op zat te wachten. Burgemeester en Wethouders willen het nieuwe Theater aan de Parade, op de huidige locatie, in september 2023 openen.

Uitstel zou de gemeente geld gaan kosten, zo antwoordden B en W vorig najaar al op raadsvragen van GroenLinks. “Mocht het bestemmingsplan niet vastgesteld worden, of mochten eventuele procedures leiden tot vertraging van de start van de sloopwerkzaamheden, dan leidt dat tot aanvullende kosten. Met name omdat de aannemer diens kosten zal verhalen op de gemeente”, aldus het college.

Overigens buigt de Raad van State zich nog wel over inhoudelijke bezwaren die tegen het bestemmingsplan zijn ingediend. Die kunnen nog wel roet in het eten gooien.

