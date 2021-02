Bezwaren tegen sloop Theater aan de Parade afgewezen, geen vertraging voor cultuurcomplex

De sloop van het Theater aan de Parade en de nieuwbouw van deze cultuurtempel in Den Bosch lopen voorlopig geen verdere vertragingen op. Omwonenden waren naar de Raad van State gestapt, omdat ze bang zijn dat er te veel verloren zou gaan bij het afbreken van het pand. Ook zaten ze niet te wachten op overlast. De Raad van State heeft hen dinsdagmiddag in het ongelijk gesteld.

De uitspraak van Nederlands hoogste rechtsorgaan is een meevaller voor politiek en cultuur minnend Den Bosch. De stad smacht al bijna vijftien jaar naar een nieuw cultuurpodium.

Bestemmingsplan na lange vergadering

Vorig jaar oktober zette de gemeenteraad na een lange vergadering het licht op groen voor het bestemmingsplan om een nieuw Theater aan de Parade mogelijk te maken. Volgens wethouder Huib van Olden (CDA) was dat de 'go' waar iedereen al jaren op zat te wachten. Burgemeester en Wethouders willen het nieuwe Theater aan de Parade, op de huidige locatie, in september 2023 openen.