Dode gevonden op voormalig schoolplein in Tilburg, man stierf een natuurlijke dood

Wachten op privacy instellingen... Foto: Toby de Kort/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Dode gevonden op voormalig schoolplein in Tilburg

In de Javastraat in Tilburg is dinsdag een dode man gevonden. Het lichaam werd gevonden op het terrein van wat vroeger een basisschool was en waar tegenwoordig dakloze arbeidsmigranten worden opgevangen. Uit onderzoek blijkt dat de man niet door verdachte omstandigheden om het leven is gekomen.

Janneke Bosch & Karin Kamp Geschreven door

De recherche en een team van forensische opsporing deden onderzoek. Volgens een getuige cirkelde er ook een politiehelikopter boven de wijk. Er is nog niets bekend over de identiteit van het slachtoffer.

Het stoffelijk overschot werd gevonden op het terrein van de oude Jan Ligthartschool, op de hoek van de Javastraat en de Ringbaan Oost. Sinds november vorig jaar worden er in dat gebouw dakloze arbeidsmigranten opgevangen uit Midden- en Oost Europa (zogeheten MOE-landers).

Foto: Toby de Kort/SQ Vision) vergroot

Foto: Toby de Kort/SQ Vision) vergroot

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.