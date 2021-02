Danscafé Krisje haalt met 96 uur livestreamen 21.000 euro op: 'Ik heb staan janken'

Euforie en emotie bij het einde van de lock-up. (Beeld: café Krisje aan de Haven) vergroot

Een carnavalsfeestje zat er niet in door de coronacrisis, maar toch ging dinsdagavond bij café Krisje aan de Haven in Breda het dak eraf. Eigenaar Kristian van Eenennaam en dj Elton van de Maagdenberg hadden zichzelf 96 uur opgesloten in het danscafé, om via een livestream geld in te zamelen voor startende horecaondernemers. De ontknoping was emotioneel: "Ik heb echt staan janken toen we de opbrengst van ruim 21.000 euro bekendmaakten."

Natuurlijk was er volop muziek, maar ook bracht Prins Arie van 't Kielegat een bezoek aan het café. Daarnaast werden de spieren iedere dag opgewarmd met een sessie ochtendgymnastiek, was er een muziekquiz en werden allerlei spullen geveild.

"Toen ik eindelijk een uurtje slaap kon pakken, zakte ik meteen door m'n campingbedje."

Slaap heeft Kristian nauwelijks gehad. "De eerste avond was ik best zenuwachtig voor wat er ging gebeuren, en die stress sloeg op mijn rug", vertelt de kroegbaas. "Toen ik 's nachts eindelijk een uurtje slaap kon pakken en ik met gruwelijke rugpijn mijn campingbedje opzocht, zakte ik er meteen doorheen. Toen ben ik maar op de grond gaan liggen, midden in het café, met een dekentje over me mee heen."

"Het was zwaar en vermoeiend", blikt Kristian terug. "Maar toch heb ik geen moment gedacht dat we het niet zouden redden, want de adrenaline pompte steeds door m'n lijf. We kregen zoveel lieve reacties, dat geeft een onbeschrijfelijk gevoel."

Zijn stem klinkt schor, alsof hij 96 uur luidkeels carnavalskrakers heeft meegezongen. "We hadden een rookmachine aangezet voor een gezellig beeld bij de mensen thuis, die heeft al die tijd staan te stomen. Daardoor ben ik best hees nu, ik kan beter bij een sekslijn gaan werken!"

Ruim 1100 mensen keken dinsdagavond via de livestream mee naar de finale. De twee hoopten op een bedrag van 9600 euro, maar daar gingen ze ruimschoots overheen. Uiteindelijk werd er 21.245 euro gedoneerd.

"De ellende van een ander, dat grijpt me meer aan."

Het geld dat is opgehaald, wordt verdeeld onder drie horecazaken:

restaurant 5 by Cas in Breda,

lunch- en borrelcafé Vrienden van Jaap in Breda,

restaurant Onder de Molen in Bavel.

Zelf maakt Kristian zich geen zorgen over het voortbestaan van zijn zaak. "Ons café bestaat al acht jaar en liep voor de coronacrisis kneitergoed. We hebben echt iets opgebouwd, met een goede buffer. Al duurt dit nog een jaar, ik red het wel. Mijn eigen zorgen lach ik vaak weg. De ellende van een ander, dat grijpt me meer aan."

