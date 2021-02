Coronanieuws: 'Meer mensen willen dat de lockdown wordt versoepeld'

Archieffoto: Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Woensdag zijn er 517 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Brabant.

Het kabinet stopt 8,5 miljard in onderwijs voor wegwerken achterstand.

Steeds meer mensen willen een versoepeling van de lockdown.

Spoedwet avondklok mogelijk vandaag al naar de Tweede Kamer.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

20.15 - Herstel-NL begint campagne om einde te maken aan lockdown

Herstel-NL, een groep professionals onder wie artsen, economen en wetenschappers, is woensdag een campagne begonnen om de lockdown te beëindigen. In diverse steden zijn billboards opgehangen met de tekst "Er is een plan waarmee Nederland open kan."

Met dit plan kan Nederland per 1 maart weer open, stellen de initiatiefnemers, onder wie de econoom Barbara Baarsma. Herstel-NL wil nu in actie komen "omdat de schade van de coronacrisis enorm is, dagelijks groeit en zeer ongelijk is verdeeld". De groep heeft een concreet plan uitgewerkt dat het naar eigen zeggen mogelijk maakt om Nederland met een beter coronabeleid uit de crisis te halen. "De aanpak is gebaseerd op de reële gevaren van het virus en gerichte bescherming van kwetsbaren", aldus Herstel-NL.

18.10 Neusspray kan corona remmen

Wetenschappers, onder wie onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam, hebben een virusremmer ontwikkeld die de overdracht van het coronavirus tussen fretten blokkeert. Gehoopt wordt dat met de remmer een neusspray kan worden gemaakt waarmee mensen zich tegen het virus kunnen beschermen.

Het spul is echter maar een dag werkzaam, zegt viroloog Rory de Vries van het Erasmus MC. "Het is dus niet geschikt om een groot deel van de wereldbevolking langdurig te beschermen. Wij denken wel dat deze antivirale middelen kunnen helpen om de pandemie onder controle te krijgen."

16.20 - 'Meer mensen willen dat de lockdown wordt versoepeld'

Het aantal Nederlanders dat vraagt om een versoepeling van de lockdown neemt toe. Zo'n 45 procent wil minder maatregelen, terwijl dat eind januari voor 21 procent gold. Dat concludeert onderzoeksbureau I&O Research na een enquête in opdracht van de NOS. De peiling werd gehouden voordat de rechtbank in Den Haag dinsdag bepaalde dat de avondklok moest komen te vervallen.

16.00 - Kabinet neemt avondklok alsnog op in coronawet

Na kritiek van de Raad van State heeft het kabinet er toch voor gekozen om de avondklok in de coronawet op te nemen. Die wet valt weer onder de Wet publieke gezondheid. Na de uitspraak van de rechter dinsdag dat de avondklok niet voldoende juridisch onderbouwd is, kwam het Ministerie van Justitie met een spoedwetje. De belangrijkste adviseur van het kabinet drong er opnieuw op aan om de maatregel toch in de coronawet op te nemen. Daar is uiteindelijk ook voor gekozen.

15.36 - Spoedwet voor avondklok naar de Tweede Kamer gestuurd

Het kabinet heeft de spoedwet waarmee de avondklok moet worden geregeld, naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid woensdag weten. De verwachting is dat Kamerleden dan woensdag nog schriftelijk vragen stellen over het wetsvoorstel, waarna er donderdag over gedebatteerd kan worden. De Kamer moet voor het debat terugkomen van het reces. Daarna zal de spoedwet vermoedelijk vrijdag nog in de Eerste Kamer worden behandeld.

15.20 - 517 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 517 nieuwe coronabesmettingen in Brabant vastgesteld. Dat is meer dan een dag eerder, toen waren het er 410. In het hele land zijn 3416 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3628 positieve tests per etmaal binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

14.20 - Studentenvakbond: iedereen krijgt ademruimte dankzij compensatie

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij dat het kabinet het collegegeld wil halveren. Volgens voorzitter Lyle Muns neemt het kabinet de zorgen van jongeren serieus. De maatregelen zorgen ervoor 'dat ze zelf niet de rekening van de coronacrisis hoeven te betalen'. "Zo krijgt iedereen weer een beetje ademruimte." Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is tevreden.

"Het is fantastisch dat het kabinet zo'n enorm financieel gebaar maakt naar studenten en goed dat de onderwijsministers hebben ingezien hoe belangrijk de financiële kant van het verhaal is", laat voorzitter Dahran Ãoban weten. LSVb en ISO zeggen dat studenten door de coronamaatregelen studievertraging hebben opgelopen. Tegelijk gaat hun inkomen achteruit.

13.28 - Kabinet steekt miljarden in onderwijs voor wegwerken achterstand

Het demissionaire kabinet steekt de komende jaren miljarden in het onderwijs om achterstanden weg te werken die zijn ontstaan door de coronacrisis. Het gaat om 8,5 miljard euro in de komende 2,5 jaar. Een groot deel van het geld (6 miljard) zou naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs gaan.

Basisscholen krijgen gemiddeld 180.000 euro, voor middelbare scholen is dit 1,3 miljoen, zeggen ingewijden. Verder hoeven studenten maar de helft van hun collegegeld te betalen. De plannen worden woensdagmiddag door de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs bekendgemaakt.

12.30 - Er liggen 313 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

De afgelopen 24 uur zijn er dertig nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. In totaal liggen er nu 313 mensen met corona in de ziekenhuizen, elf minder dan dinsdag.

Er werden het afgelopen etmaal veertig coronapatiënten in Brabant uit het ziekenhuis ontslagen, zes mensen werden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis en zeven coronapatiënten overleden in de afgelopen 24 uur. Dit blijkt woensdag uit de nieuwe ROAZ-cijfers.

11.40 - Kamer komt 'waarschijnlijk' terug van reces voor avondklok

De Tweede Kamer komt waarschijnlijk donderdag terug van reces om te debatteren over de avondklok. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Ook de Eerste Kamer is gevraagd snel bijeen te komen en bronnen denken dat dit vrijdag wordt, aldus de krant.

11.00 - Kabinet komt noodlijdende dierentuinen tegemoet

Er komt 39 miljoen vrij voor dierentuinen die in financiële problemen zijn gekomen door de pandemie. Dierentuinen kunnen zich vanaf 22 februari aanmelden voor de subsidieregeling, waarmee zij op korte termijn een subsidiebedrag kunnen ontvangen.

10.27 - Europa bestelt nog 200 miljoen doses coronavaccin

De Europese Commissie koopt nog 200 miljoen doses van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Die worden waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar geleverd aan de 27 landen in de Europese Unie, waaronder Nederland. Daarnaast heeft Brussel een optie om nog 100 miljoen doses te bestellen. Brussel had eerder al 300 miljoen doses van het vaccin besteld. Het middel van de twee bedrijven, Comirnaty genaamd, kwam als eerste op de markt in de EU.

09.37 - Traditioneel askruisje gaat niet in coronatijd, dus strooit bisschop as uit over hoofden gelovigen

Traditioneel komen op Aswoensdag tientallen mensen naar de Sint Jan om een askruisje te halen. Maar ook deze traditie om het begin van vastentijd in te luiden, verliep woensdag door corona anders dan anders. Bisschop Gerard de Korte strooide in de mis die om halfnegen begon as uit over de hoofden van gelovigen. "Zodat we u niet hoeven aan te raken", legde hij uit aan de ongeveer veertig mensen in de kerkbankjes.

08.47 - Kaartjes voor voorstellingen en concerten blijven langer geldig

Kaartjes die zijn gekocht voor voorstellingen, concerten en festivals die vervolgens werden uitgesteld, blijven langer geldig. De Taskforce Cultuur maakte woensdag bekend dat de regeling 'Bewaar je ticket, geniet later' wordt verlengd van 13 naar 26 maanden. Ook hebben consumenten langer de tijd hun vouchertegoeden om te zetten in tickets voor evenementen die wél doorgaan.

De vouchers, die op verzoek werden uitgegeven bij afgelaste evenementen, zijn 24 maanden geldig. Ook kunnen mensen natuurlijk zoals gewoonlijk hun geld terugvragen, als ze besluiten dat ze niet meer naar een evenement willen.

07.43 - Scholieren en studenten voeren actie

Scholieren en studenten voeren woensdag actie op het Plein in Den Haag voor meer haast bij het heropenen van middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. Een groep jongeren staat er om 10.00 uur met boodschappen namens leeftijdsgenoten die kampen met mentale problemen of die er door de coronamaatregelen niet bij kunnen zijn.

Voor de actie hebben het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de handen ineengeslagen. ISO-voorzitter Dahran Ãoban zegt dat de actie moet worden gezien als een noodkreet.

05.50 - 'Miljarden uitgestelde belasting tikkende tijdbom voor bedrijven'

Duizenden bedrijven dreigen te bezwijken onder de torenhoge belastingschuld die ze tijdens de coronacrisis hebben opgebouwd. Dat schrijft het FD. Het stilgevallen bedrijfsleven heeft massaal gebruikgemaakt van uitstel van belasting, met als voorlopig resultaat een collectieve belastingschuld van 13,2 miljard.

Als dat geld straks alsnog moet worden terugbetaald, verandert een goed bedoelde fiscale maatregel in een nekslag voor duizenden ondernemers. Daarvoor waarschuwen experts.

03.30 - Forse groei bij Ahold Delhaize verwacht door coronacrisis

Supermarktconcern Ahold Delhaize , van onder meer Albert Heijn, maakt woensdag zijn jaarcijfers bekend. Daarbij wordt duidelijk in hoeverre het bedrijf heeft geprofiteerd van de coronacrisis. Niet alleen gingen mensen in coronajaar 2020 hamsteren, maar ook gaven ze tijdens lockdowns waarin ze niet naar restaurants en cafés konden meer uit in de supermarkt.

De coronacrisis heeft bovendien gezorgd voor een versnelde groei van het online boodschappen doen. Eerder maakte Ahold al bekend dat het marktaandeel van AH in Nederland iets is gegroeid.

03.30 - Kabinet presenteert 'deltaplan' tegen achterstanden onderwijs

Het kabinet wil de komende jaren fors inzetten om achterstanden in het onderwijs terug te dringen. Daarom komt het met een nationaal programma tegen onderwijsachterstanden, van basisschool tot universiteit. Hoe dit programma er precies uit gaat zien, maken onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob woensdag bekend.

Vermoedelijk zeggen ze hoe lang het 'deltaplan' tegen de achterstanden van kracht blijft en hoeveel het gaat kosten. Het kabinet heeft eerder toegezegd desnoods jarenlang geld voor het programma vrij te maken.

00.30 - Van de Caribische eilanden is Aruba zwaarst getroffen door corona

De zes Caribische eilanden van het Koninkrijk kijken er naar uit om met het vaccinatieprogramma te beginnen. Dinsdagmiddag (lokale tijd) kwamen de eerste vaccins vanuit Nederland aan op Aruba en Bonaire. Curacao verwacht woensdag de eerste vaccins te krijgen.

Ook op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba is men klaar voor de vaccinatieprogramma's. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek van Aruba is duidelijk dat dit eiland tot nu toe het zwaarst getroffen is van het Caribisch deel van het Koninkrijk.

00.00 - Spoedwet avondklok mogelijk woensdag al naar de Tweede Kamer

De spoedwet die het kabinet maakt over de avondklok, wordt waarschijnlijk woensdag al ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe wet is dinsdagavond al ondertekend door de koning en direct naar de Raad van State gezonden.

De hoogste adviseur van de regering zal een spoedadvies uitbrengen, waarna het wetsvoorstel direct door kan naar de Kamer, zei een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is aan de Kamer om te bepalen wanneer ze de wet behandelt. De Kamer moet dan terugkomen van reces.

Justitieminister Ferd Grapperhaus maakte dinsdagmiddag bekend dat er een spoedwet zou komen, omdat de rechter in Den Haag de juridische onderbouwing voor de avondklok onvoldoende vindt. Dinsdagavond bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat de avondklok voorlopig van kracht blijft. Dit na een chaotische dag.

LEES OOK:

23.10 - Politie: 'Het bleef dinsdagavond rustig op straat'

Nadat dinsdagavond duidelijk werd dat de avondklok voorlopig van kracht blijft, bleef het volgens de politie rustig op straat. "Verreweg de meeste mensen hielden zich aan de geldende maatregelen."

