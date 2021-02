Coronanieuws: Spoedwet avondklok mogelijk vandaag al naar de Kamer

Dinsdagavond werd duidelijk dat de avondklok in elk geval tot het hoger beroep vrijdag van kracht blijft (foto: ANP / ROB ENGELAAR). vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Het kabinet presenteert vandaag 'deltaplan' tegen achterstanden onderwijs.

Spoedwet avondklok mogelijk vandaag al naar de Tweede Kamer.

Er werden dinsdag in Brabant 414 nieuwe besmettingen vastgesteld, minder dan maandag.

Er lagen dinsdag 324 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

05.50 - 'Miljarden uitgestelde belasting tikkende tijdbom voor bedrijven'

Duizenden bedrijven dreigen te bezwijken onder de torenhoge belastingschuld die ze tijdens de coronacrisis hebben opgebouwd. Dat schrijft het FD. Het stilgevallen bedrijfsleven heeft massaal gebruikgemaakt van uitstel van belasting, met als voorlopig resultaat een collectieve belastingschuld van 13,2 miljard.

Als dat geld straks alsnog moet worden terugbetaald, verandert een goed bedoelde fiscale maatregel in een nekslag voor duizenden ondernemers. Daarvoor waarschuwen experts.

03.30 - Forse groei bij Ahold Delhaize verwacht door coronacrisis

Supermarktconcern Ahold Delhaize , van onder meer Albert Heijn, maakt woensdag zijn jaarcijfers bekend. Daarbij wordt duidelijk in hoeverre het bedrijf heeft geprofiteerd van de coronacrisis. Niet alleen gingen mensen in coronajaar 2020 hamsteren, maar ook gaven ze tijdens lockdowns waarin ze niet naar restaurants en cafés konden meer uit in de supermarkt.

De coronacrisis heeft bovendien gezorgd voor een versnelde groei van het online boodschappen doen. Eerder maakte Ahold al bekend dat het marktaandeel van AH in Nederland iets is gegroeid.

03.30 - Kabinet presenteert 'deltaplan' tegen achterstanden onderwijs

Het kabinet wil de komende jaren fors inzetten om achterstanden in het onderwijs terug te dringen. Daarom komt het met een nationaal programma tegen onderwijsachterstanden, van basisschool tot universiteit. Hoe dit programma er precies uit gaat zien, maken onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob woensdag bekend.

Vermoedelijk zeggen ze hoe lang het "deltaplan" tegen de achterstanden van kracht blijft en hoeveel het gaat kosten. Het kabinet heeft eerder toegezegd desnoods jarenlang geld voor het programma vrij te maken.

00.30 - Van de Caribische eilanden is Aruba zwaarst getroffen door corona

De zes Caribische eilanden van het Koninkrijk kijken er naar uit om met het vaccinatieprogramma te beginnen. Dinsdagmiddag (lokale tijd) kwamen de eerste vaccins vanuit Nederland aan op Aruba en Bonaire. Curacao verwacht woensdag de eerste vaccins te krijgen.

Ook op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba is men klaar voor de vaccinatieprogramma's. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek van Aruba is duidelijk dat dit eiland tot nu toe het zwaarst getroffen is van het Caribisch deel van het Koninkrijk.

00.00 - Spoedwet avondklok mogelijk woensdag al naar de Tweede Kamer

De spoedwet die het kabinet maakt over de avondklok, wordt waarschijnlijk woensdag al ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe wet is dinsdagavond al ondertekend door de koning en direct naar de Raad van State gezonden.

De hoogste adviseur van de regering zal een spoedadvies uitbrengen, waarna het wetsvoorstel direct door kan naar de Kamer, zei een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is aan de Kamer om te bepalen wanneer ze de wet behandelt. De Kamer moet dan terugkomen van reces.

Justitieminister Ferd Grapperhaus maakte dinsdagmiddag bekend dat er een spoedwet zou komen, omdat de rechter in Den Haag de juridische onderbouwing voor de avondklok onvoldoende vindt. Dinsdagavond bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat de avondklok voorlopig van kracht blijft. Dit na een chaotische dag.

LEES HIER MEER:

23.10 - Politie: 'Het bleef dinsdagavond rustig op straat'

Nadat dinsdagavond duidelijk werd dat de avondklok voorlopig van kracht blijft, bleef het volgens de politie rustig op straat. "Verreweg de meeste mensen hielden zich aan de geldende maatregelen."

