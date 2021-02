Geen askruisje in coronatijd, dus strooit de bisschop as uit over de hoofden van gelovigen

Wachten op privacy instellingen... Het strooien van de as over het hoofd in plaats van het traditionele askruisje (foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige vergroot 1/2 Op deze manier wordt het askruisje uitgereikt in de Sint Jan

Traditioneel komen op Aswoensdag tientallen mensen naar de Sint Jan om een askruisje te halen. Maar ook deze traditie om het begin van de vastentijd in te luiden, verloopt door corona anders dan anders. Bisschop Gerard de Korte strooide tijdens de mis as in kruisvorm uit over de hoofden van gelovigen. "Zodat we u niet hoeven aan te raken", legde hij uit aan de veertig mensen in de kerkbanken.

Sandra Kagie & Noël van Hooft

Zowel de bisschop als de gelovigen droegen tijdens het ritueel een mondkapje. En een touw tussen de bisschop en de gelovigen moest ervoor zorgen dat er voldoende afstand werd gehouden.

As wordt uitgestrooid over de hoofden van gelovigen (foto: Noël van Hooft). vergroot

Een askruisje zetten op iemands voorhoofd is lastig als je rekening moet houden met de coronaregels. Daarom werd een alternatief gezocht. Het strooien van as op het hoofd van mensen is de voorloper van het askruisje in de christelijke traditie.

Ook de hostie werd coronaproof uitgereikt. De bisschop stond achter een scherm en hij gebruikte een tang om de hostie aan de gelovigen te geven.

Ook het ritueel van het uitdelen van de hostie gebuerde coronaproof (foto: Noël van Hooft). vergroot

Gelovigen gaven na afloop van de mis aan dat ze het alternatieve askruisje als 'heel mooi' vonden. "Mooi, eenvoudiger, meer ingetogen. Dat maakte indruk", gaf iemand aan. "Goed over nagedacht om het op deze manier te doen", zei iemand anders.

"De intentie blijft hetzelfde", vertelde bisschop De Korte na de mis. Later woensdag zijn er nog twee missen waarin gelovigen het alternatieve askruisje ook kunnen ontvangen.

De tijd dat katholiek Brabant de periode tussen carnaval en Pasen massaal aangreep om te vasten, is overigens allang voorbij. Toch zijn er nog veel mensen die deze periode gebruiken om bijvoorbeeld minder te consumeren.

Bisschop de Korte gaat voor in de mis deze Aswoensdag in de Sint Jan (foto: Noël van Hooft). vergroot

Zo'n veertig gelovigen woensdagochtend in de kerkbankjes in de sint jan op Aswoensdag (foto: Noël van Hooft) vergroot

