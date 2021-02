Standbeeld van Michael Jackson ligt nog steeds in een loods: nog geen nieuwe plek gevonden

Het standbeeld van Michael Jackson is na 20 jaar weggehaald. Ruim twintig jaar keek Michael Jackson uit over de parkeerplaats. De verklaring die McDonald's had opgehangen. (Foto: Hans van Hamersveld) Volgende Vorige vergroot 1/3 Het standbeeld van Michael Jackson is na 20 jaar weggehaald.

Het wereldberoemde Michael Jackson-standbeeld van de McDonald’s in Best ligt nog steeds in een loods. Een nieuwe plek voor het tien meter hoge beeld is na bijna twee jaar nog niet gevonden. Ook is het niet geschonken aan een fanclub. Het beeld werd in april 2019 weggehaald omdat de ‘King of Pop’ in opspraak kwam door de documentaire 'Leaving Neverland'.

Eigenaar Peter van Gelder van het restaurant in Best liet het beeld in 1996 bij zijn restaurant plaatsen. Na de documentaire ontstond wereldwijd ophef rondom de zanger. Twee Amerikaanse mannen stellen in die documentaire dat ze als kind door Michael Jackson zijn misbruikt. Daarom paste het volgens de keten niet meer bij een familierestaurant. Zonder aankondiging haalde McDonald’s het beeld in alle vroegte weg.

Het iconische beeld is nog steeds in handen van Van Gelder. “Hij heeft al plekken verkend en is ook nog verschillende plekken aan het verkennen." Meer wil woordvoerder Eunice Koekkoek van de fastfoodketen er niet over kwijt. “Het moet een mooie plek zijn, die voor zijn gevoel ook recht doet aan het beeld. Dat zijn langlopende trajecten.”

"Fans hoeven zich geen zorgen te maken: het beeld is nog heel."

Eerder werd beloofd dat het beeld geschonken zou worden aan een Nederlandse Michael Jackson-stichting, maar dat is niet gebeurd. “Misschien hadden wij daar duidelijker in moeten zijn”, vervolgt Koekkoek. “Het idee is wel dat het op een openbare plek komt, zodat het toegankelijk is voor fans. Op die manier wordt het een cadeau voor alle fans.”

Al die tijd heerst er al een mysterie rondom het beeld. Vanwege de gevoeligheid rond de legendarische zanger, worden er nauwelijks mededelingen over gedaan. Ook de restauranthouder mogen we van de fastfoodketen niet spreken over dit onderwerp. “Het beeld is nog wel in Nederland”, geeft Koekkoek toe. “Fans hoeven zich ook geen zorgen te maken: het is nog heel.”

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.