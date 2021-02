PSV klaar voor tweeluik met Olympiakos: 'We moeten twee goede dagen hebben om door te gaan'

Roger Schmidt tijdens het perspraatje (foto: ANP). vergroot

De excuses zijn op en de nood is aan de man: PSV moet donderdagavond een goed resultaat zien te behalen op bezoek bij Olympiakos in de 16e finale van de Europa League. "We willen laten zien wat we kunnen en zijn gemotiveerd om alles te geven om door te gaan."

Aan het begin van deze maand speelde PSV nog op drie fronten mee, maar binnen twee weken zijn de titelkansen geslonken en ligt de Eindhovense club uit het KNVB-bekertoernooi. Nu moet de focus dus op de Europa League. Volgens Schmidt heeft PSV twee goede dagen nodig om Olympiakos te verslaan. "Het is een klein voordeel dat we het tweede duel thuis spelen. Een goed resultaat is natuurlijk door in ieder geval een doelpunt te maken, maar het lijk me logisch dat we vol voor de winst gaan."

Om dat te kunnen bewerkstelligen, zal in ieder geval de afronding voorin beter moeten en achterin moet er wat meer scherpte zijn. Het gelijkspel tegen ADO kwam PSV en trainer Roger Schmidt op veel kritiek te staan, maar de oefenmeester kan daar naar eigen zeggen weinig mee. "Ik vind nog steeds dat we bijna een perfecte wedstrijd hebben gespeeld tegen ADO. Iedereen mag zijn eigen mening hebben, maar je moet niet alleen de wedstrijd op de uitslag analyseren. Ik kijk naar het totale plaatje."

"We zijn als team heel gemotiveerd en willen laten zien wat we kunnen."

"Het is moeilijk om vooraf aan te geven wat de niveauverschillen tussen beide teams zijn", erkent Schmidt. "Maar het zal voor ons zonder meer een moeilijke wedstrijd worden. Olympiakos is verreweg het beste team in Griekenland en beschikt over veel ervaring. Ook op internationaal niveau. Wij hebben die ervaring nauwelijks."

'Heel veel zin in'

Pablo Rosario speelde al heel wat wedstrijden voor PSV, maar ook hij hoort bij de spelers met weinig internationale ervaring. Het is de eerste keer dat hij in actie gaat komen in de knock-outfase van een Europees toernooi. "Ik heb er heel veel zin in", zegt de middenvelder van PSV. "Dit zijn heel interessante wedstrijden. We zijn als team heel gemotiveerd en willen laten zien wat we kunnen. En natuurlijk willen we ver komen in de Europa League."

PSV mist in Griekenland de nog altijd geblesseerden Cody Gakpo en Noni Madueke. Ook Mohamed Ihattaren is er niet bij. De middenvelder is ziek achtergebleven in Eindhoven en heeft een lichte spierblessure.

Götze weer terug

Mario Götze is er weer wél bij en kan donderdagavond in actie komen voor PSV. "Hij is 100 procent fit, al zal hij nog wat trainingen en wedstrijdminuten nodig hebben om weer echt helemaal terug te keren. Maar als hij er bij is - en dat is hij - kan hij spelen, ook vanaf het begin", aldus Schmidt.

PSV speelt donderdagavond vanaf 18.55 uur tegen Olympiakos.

