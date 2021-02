'Hoe haalt Roger Schmidt het in zijn hoofd om met zo'n fantasieopstelling te beginnen?'

Sterspeler Mario Götze begon tegen Vitesse op de bank maar redde PSV als invaller (foto: ANP). vergroot

"Donyell Malen en Mario Götze hebben Roger Schmidt zondag gered", zo stelt clubicoon René van de Kerkhof. Hij kan er met zijn hoofd niet bij waarom de PSV-coach voor de competitiewedstrijd tegen Vitesse opnieuw zijn elftal door elkaar husselde. Niet alleen liet de Duitser diverse sterspelers op de bank beginnen, hij veranderde ook van spelsysteem. Ineens speelde PSV met vijf verdedigers, met Pablo Rosario centraal achterin en Mauro Junior als linksback. "Ik kan het niet meer volgen", vult broer Willy aan.

"PSV voetbalde met name in de eerste helft belabberd", zag Willy. "Als je bij rust 3-0 of 4-0 achter had gestaan, had je nog van geluk mogen spreken. We hebben de mazzel dat we met Donyell Malen en Mario Götze - die in de tweede helft invielen - spelers hebben die een wedstrijd kunnen doen kantelen. Maar je moet toch gewoon met je sterkste elftal beginnen?"

Circus

Ook René begreep niets van deze keuze van Schmidt. "Het is toch niet te geloven? Zo roep je iets over jezelf af. De eerste helft was dit ook het geval. Als PSV 2-0 of 3-0 achter had gestaan, was het een verloren wedstrijd geweest."

De aanvaller van weleer schudt het hoofd. "Het is toch onbegrijpelijk dat je als je goede spelers hebt, je die op de bank laat beginnen? Dan kan Schmidt wel zeggen dat dit zijn aanpak is - het liep zondag nog goed af - maar het kan ook een keer verkeerd gaan. Ik dacht echt: als hij deze wedstrijd weer met zo'n circus begint, is het afgelopen voor Schmidt. Maar Malen en Götze redden hem."

'Het wordt tijd dat iemand hier iets van zegt!'

Willy wijst erop dat je als trainer onmogelijk een ingespeeld team krijgt, als je constant aan het wisselen bent.

"Je krijgt zo geen zelfvertrouwen als speler. Als je goed voetbalt, heb je niet de zekerheid dat je de volgende wedstrijd weer speelt. Je moet juist vertrouwen kweken bij je spelers en je beste elftal opstellen. Het wordt tijd dat iemand hier iets van zegt! Malen, Götze, Mo Ihattaren en Cody Gakpo moeten gewoon iedere wedstrijd, mits ze fit zijn, spelen. Dat staat buiten kijf."

Optater

PSV staat tweede in de Eredivisie, zes punten achter koploper Ajax, dat wel een duel minder heeft gespeeld. De voorsprong van PSV op naaste belager AZ bedraagt vier punten. Ook RKC boekte zondag een zege. De ploeg van coach Fred Grim klopte in Waalwijk Heracles Almelo afgetekend met 3-0 en deed daarmee heel goede zaken. RKC staat nu negen punten van de degradatiestreep af.

Met de zege op Heracles drukte RKC regiogenoot Willem II dieper in de problemen. De ploeg van coach Zejko Petrovic kreeg vrijdag een optater van FC Utrecht. Het werd in Tilburg 0-6. Een week eerder had de ploeg al vijf doelpunten moeten incasseren in De Kuip, tegen Feyenoord.

"Het is een drama in Tilburg", constateert Willy. "Het gat met RKC en VVV-Venlo bedraagt nu bijna tien punten! Misschien dat Willem II derde van onderen kan blijven, maar de ploeg krijgt nog twee zware maanden." René gelooft 'absoluut niet meer' dat Willem II de nacompetitie kan ontlopen. "Als je in twee wedstrijden elf doelpunten tegen krijgt, vraag ik me af of het wel noodzakelijk was om Adrie Koster te ontslaan. Er zit helemaal geen verbetering in bij Willem II. Als je die achterhoede ziet, dat is los zand."

