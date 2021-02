Man (24) uit Veghel opgepakt na ontdekking crystal meth-lab in woonwijk

De politie heeft tot nu toen één verdachte aangehouden na de vondst van het crystal meth-lab maandagavond in een garagebox in Veghel. Het gaat om een man van 24 uit die plaats. Hij zit nog vast

Op het moment dat de agenten in de buurt van de loods waren, reed er een auto weg met daarin meerdere inzittenden. Hoeveel precies is nog niet duidelijk.

Lab midden in woonwijk

Het lab is gevonden midden in een woonwijk, in het centrum van Veghel. Het zat in een garagebox of loods op een binnenpleintje tussen de Peellandstraat en de Hoofdstraat.