Omwonenden willen mestverwerker weg uit Nistelrode maar rechtszaak loopt nog even door

Mestverwerkingsbedrijf Jennissen gaat niet weg uit Nistelrode. Dat werd dinsdagmorgen kraakhelder tijdens een rechtszaak in Den Bosch. Een omwonende deed daar een dringend beroep op het bedrijf om een andere plek te zoeken. Maar daar hoeven de omwonenden niet op te rekenen, aldus Ruud Verkooijen, de advocaat van Jennissen. "Jennissen zal hier blijven zitten."

Jennissen wil aan de Loosbroekseweg in Nistelrode een mestvergister bouwen. Het bedrijf kreeg daarvoor een vergunning van de provincie. Omwonenden én de gemeente Bernheze vroegen de rechter dinsdag om die vergunning in te trekken.

BioSpares: rommeltje

Door het verleden ligt de zaak extra gevoelig. Jennissen nam het terrein, mét vergunning, in 2018 over van BioSpares. Dat bedrijf had ook een mestvergister maar maakte er in korte tijd zo'n rommeltje van dat de provincie de installatie in 2015 sloot.