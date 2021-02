Wanhoop bij ondernemers, merkt de KvK: 'Zonder perspectief vallen ze om'

Ad Scheepers, ondernemersadviseur bij de KvK (foto: Omroep Brabant). vergroot

Als er bij de persconferentie dinsdagavond geen perspectief geboden wordt aan ondernemers, zullen veel van hen in de tweede helft van het jaar omvallen. Dat verwacht Ad Scheepers, ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel (KvK). Hij spreekt dagelijks ondernemers die wanhopig worden door de coronamaatregelen.

Janneke Bosch

De Kamer van Koophandel heeft een ‘coronalijn’ waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen. Die gaan met name over de steunregelingen die er zijn. Hij merkt dat met name het gebrek aan perspectief veel ondernemers parten speelt. "Mensen denk nu: waar gaan we naartoe, hoe lang duurt het nog? Omdat ze niet weten wat het perspectief is, kunnen ze er ook geen rekening mee houden", legt Scheepers uit.

"Als ik weet dat ik volgende week weer open kan, dan wil ik doorgaan. Maar anders stop ik liever."

Veel ondernemers twijfelen of ze met hun onderneming door moeten gaan. “Ze zeggen: als ik weer dat het volgende week klaar is en dat ik weer open kan, dan wil ik wel doorgaan. Maar als dit nog veel langer duurt, dan wil ik liever stoppen. Ondanks dat er niets duidelijk is, zijn veel ondernemers heel volhardend. Ze willen niet te snel de handdoek in de ring gooien. Dat siert ze.”

Toch kan Scheepers niet voor alle ondernemers iets betekenen. Sommige ondernemers komen niet in aanmerking voor bepaalde steunmaatregelen en dat is een harde boodschap om te moeten verkondigen.

“Er is veel onbegrip: waarom wordt mijn buurman wel geholpen en ik niet? Er is woede: ben ik jarenlang ondernemer en nu ik een keer hulp nodig heb, kan ik het niet krijgen. Maar er is ook verdriet. Mensen voelen zich in de steek gelaten. Ze zijn al een hele tijd ondernemer, hebben het altijd goed gedaan en komen dan nu in de problemen door corona. Waar ze helemaal niets aan kunnen doen.”

"Voor die ondernemers is het heel zuur. Die hebben jarenlang een droom gehad."

Vooral dat laatste vindt Scheepers het moeilijkst. Ondernemers die worden gedwongen te stoppen, volledig buiten hun schuld. “Voor die ondernemers is het heel zuur. Dan heb je jarenlang een droom gehad, je eigen tent gehad. En zonder dat iemand er invloed op kan uitoefenen, komen ze in een situatie waar echt niemand om gevraagd heeft.”

