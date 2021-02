Het is pas eind februari maar pak de tuinschaar er maar bij: 'Dit is hét moment om te snoeien'

(Archieffoto) vergroot

Het is pas eind februari maar het voelt als lente. Veel mensen gaan gewapend met de snoeischaar, weer lekker de tuin in. Maar is dat niet veel te vroeg? Nee hoor, zeggen deze hoveniers. Dit is juist hét moment.

Janneke Bosch Geschreven door

“Zodra planten weer gaan groeien, onkruid ook, dan kun je dat weghalen. De voorjaarssnoei kun je gewoon al starten”, zegt hovenier Martijn Rekkers. “Hortensia’s, siergrassen, die kunnen allemaal gewoon teruggesnoeid worden.” Dat het pas eind februari is, maakt niets uit. “Het voelt misschien een beetje raar als het net min 15 graden is geweest”, lacht hij. “Maar wij gaan gewoon aan de gang!”

Knoppen

Dit is zelfs het beste moment om met snoeien te beginnen, legt hovenier Kevin van Hoof van Hoveniersbedrijf het Klaverblad uit. “Je moet nu zéker snoeien, want de planten schieten al in de knop. Alles begin uit te lopen. Als je nu terugsnoeit, dan kan de plant zijn energie gebruiken voor de knoppen. Als je dat niet doet, gaat de energie naar de héle plant. Of als je later nog snoeit, dan breek je de knoppen af.” Nu snoeien dus, dat levert straks mooiere bloemen op.

Toch moet je met sommige plantjes wel nog een beetje oppassen. “Voor bepaalde planten is het wel nog te vroeg”, vertelt Kevin. Er is namelijk nog best kans op nachtvorst. “Sommige planten moet je echt ver terugsnoeien, en dan schiet de vorst in de kluit”, legt hij uit. “Lavendel bijvoorbeeld, kan invriezen. Een roos kan invriezen. En dan vriest het kapot.”

Te vroeg voor viooltjes

Voorzichtigheid is ook geboden bij mediterrane planten, vult Martijn aan. “Een olijf bijvoorbeeld. Die zijn sowieso al wel gevoelig.” Maar het meeste kan gewoon: “Kijk, allerlei zomergoed en viooltjes gaan planten, daarvoor is het nog te vroeg. Maar over het algemeen kunnen grotere planten er wel tegen. Bomen, heesters, daarvoor is dit echt wel het moment”, zegt Kevin. Daar kan een beetje nachtvorst niets aan stukmaken.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.