Zijn we op weg naar de warmste winterdag ooit?

Aan de regen weerrecords lijkt deze dagen maar geen eind te komen. Ook vandaag niet. Zo kan het volgens weerman Leon Saris van Weerplaza woensdag zomaar de warmste winterdag ooit worden in onze provincie. Voor dat record moet het 20 graden worden. Op 27 februari 2019 liep de temperatuur in Eindhoven namelijk op tot 19,9 graden.

Zuidoosthoek het warmst De kans dat het ergens in onze provincie woensdag 20 graden wordt, is volgens de weerman het grootst in de zuidoosthoek. "En dan ergens tussen twee uur en drie uur vanmiddag", geeft hij aan.

Het blijft best lekker

Liefhebbers van de zon hoeven ook na vandaag volgens Saris niet te wanhopen. "Morgenochtend is er nog veel ruimte voor de zon", zegt hij. In de loop van donderdag krijgen we volgens hem in plaats van met een zuidelijke wind te maken met een westenwind, waardoor de temperaturen wat lager uitvallen. In de avond en in de nacht naar vrijdag kan er dan een spat regen vallen.